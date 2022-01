GameStop parie la ferme sur les NFT, et les investisseurs sont tous pour ça

Image : GameStop

Le détaillant de jeux vidéo nord-américain en difficulté GameStop prévoit de créer un marché NFT où les joueurs peuvent acheter, vendre et échanger des NFT et des objets virtuels dans le jeu, a-t-on rapporté.

Selon le Wall Street Journal, GameStop est en train de construire une division crypto interne et a déjà embauché 20 personnes à cette fin. Le marché devrait être lancé plus tard cette année, et les sociétés de jeux sont déjà invitées à proposer leurs NFT par son intermédiaire.

Le rapport ajoute que GameStop prépare des accords avec deux sociétés de crypto-monnaie, et ces accords aideraient le détaillant à investir dans des jeux avec des fonctionnalités de crypto pour renforcer davantage sa position. Des sources ajoutent qu’en 2022 seulement, GameStop pourrait conclure « environ une douzaine ou plus » de partenariats, avec des investissements dans ce domaine atteignant des dizaines de millions de dollars.

Un site GameStop NFT existe déjà, le détaillant faisant appel aux «créateurs de contenu» pour le remplir de NFT. Il semblerait que ce nouveau marché sera une extension plus audacieuse de ce concept.

Il est facile de comprendre pourquoi GameStop mise sur les NFT et la cryptographie ; OpenSea, l’une des principales places de marché NFT au monde, est désormais évaluée à 13,3 milliards de dollars. Ajoutez à cela le fait que le détaillant doit fermer des magasins physiques en raison de l’augmentation des téléchargements numériques et il est facile de comprendre pourquoi le marché boursier a réagi si positivement au rapport. Selon ., les actions de GameStop ont bondi de 27% à la suite de la nouvelle.

Les TVN continuent d’être un concept de division. Alors qu’Ubisoft, EA et Square Enix semblent très attachés à eux, d’autres sociétés – telles que Sega – ont pris des mesures pour se distancer de l’idée après avoir initialement fait des commentaires positifs, ces derniers allant même jusqu’à dire que ce serait renverser ses plans pour les TVN si le tollé public était suffisamment fort. Les NFT et les jeux avec des fonctionnalités de cryptographie sont actuellement interdits sur Steam, la vitrine numérique de Valve.

Pendant ce temps, le vétéran japonais Konami vient de monter à bord du train NFT avec une sélection d’articles numériques destinés à célébrer le 35e anniversaire de la série emblématique Castlevania.