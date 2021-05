GameStop prêt à entrer dans l’espace NFT, lance un nouveau site Web

Le détaillant de jeux vidéo GameStop pourrait se préparer à entrer dans l’espace des jetons non fongibles (NFT), sur la base de l’activité récente de l’entreprise.

GameStop existe depuis de nombreuses années. Cependant, il est devenu plus populaire plus tôt cette année après que les commerçants de détail se sont intéressés à l’action, ce qui a fait passer son prix à un niveau sans précédent.

Depuis, l’entreprise a entrepris plusieurs projets et a changé sa stratégie sur le marché avec Ryan Cohen, le prochain président, qui souhaite sérieusement revitaliser l’image de l’entreprise.

GameStop met les pieds dans NFT

Les jetons non fongibles (NFT) ont également connu un regain de popularité au cours de l’année écoulée. Les experts financiers l’ont décrit comme la prochaine grande nouveauté à Wall Street, car il continue de susciter l’intérêt des milliardaires et de l’industrie du sport et du divertissement.

Mardi, GameStop a lancé un nouveau site Web avec le nom de domaine nft.GameStop, indiquant l’intérêt de la société à se lancer dans les NFT.

Le site Web comportait une animation avec l’inscription «Power to the players. Pouvoir aux créateurs. Le pouvoir aux collectionneurs ».

GameStop emploie également une équipe de leaders communautaires, de spécialistes du marketing, d’acteurs et d’ingénieurs, selon son site Web.

Il comportait également une adresse liée à un portefeuille crypto Ethereum (ETH / USD), et environ 40 transactions ont été exécutées contre l’adresse.

Une excellente semaine et une entrée remarquable

GameStop a fait les manchettes ces derniers temps après que son prix ait augmenté de 37% en raison de l’intérêt accru des détaillants. Le marché du NFT s’est également développé, la dernière étant la vente de Charlie Bit My Finger, une vidéo virale sur YouTube, pour 760 999 $. Mais le procès NFT s’est arrêté à ce stade. Le nombre de ventes quotidiennes est tombé à 20 000 jetons contre un sommet de 34 000. Cependant, l’entrée de GameStop sur le marché NFT est susceptible de produire un résultat positif pour l’entreprise et la communauté NFT.