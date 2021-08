GameStop révèle les dix premières précommandes de commutateurs depuis juin 2021

Image : Nintendo

Les jeux de Nintendo se vendent non seulement comme s’il n’y avait pas de lendemain, mais bon nombre de leurs prochaines sorties dominent également les précommandes. Le détaillant de jeux vidéo GameStop a récemment partagé ses dix jeux Switch les plus pré-commandés aux États-Unis depuis le 8 juin de cette année.

Terreur Metroid continue d’être la sortie la plus attendue et les remakes de Diamond et Pearl – qui devraient sortir en novembre – sont à la deuxième place. Il y a aussi un peu de représentation par des tiers plus loin dans la liste. Voici les dix jeux Switch les plus pré-commandés sur GameStop ces derniers temps :

1. Metroid Dread

2. Pokémon Diamant Brillant/Perle Brillante Double Pack

3. Superstars de Mario Party

4. Pokémon Légendes : Arceus

5. Shin Megami Tensei V

6. Pokémon Diamant Brillant

7. WarioWare : rassemblez-vous !

8. Club de littérature Doki Doki Plus

9. Couleurs sonores : ultimes

10. Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp

Metroid Dread était également la meilleure précommande de GameStop après l’E3 de cette année. Les jeux Pokémon figuraient également sur la même liste.

En ce qui concerne les jeux Switch les plus vendus, plus tôt ce mois-ci, Nintendo nous a fait une mise à jour – révélant Mario Kart 8 Deluxe est toujours en tête (en juin 2021) – avec 37,08 millions de ventes dans le monde.

Avez-vous pré-commandé l’un des jeux de la liste ci-dessus ? Dites-nous ci-dessous.