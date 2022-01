GameStop se lance dans les NFT et la crypto-monnaie – Rapport

GameStop serait en train de se lancer dans les NFT, rejoignant la liste sans cesse croissante d’entreprises liées aux jeux vidéo qui ont décidé de tenter d’intégrer les jetons non fongibles et la crypto-monnaie dans leurs plans futurs.

Selon le Wall Street Journal, GameStop a embauché plus de 20 personnes dans une nouvelle équipe dédiée à la création d’une plate-forme de marché « pour acheter, vendre et échanger des NFT de produits de jeux vidéo virtuels ». Cette vitrine non fongible devrait être mise en ligne plus tard cette année et hébergera des NFT de certains développeurs et éditeurs de jeux.

WSJ a également signalé que GameStop cherchait à investir dans le développement de jeux blockchain et NFT et avait presque fini de signer des partenariats avec deux sociétés de cryptographie. GameStop devrait investir « des dizaines de millions de dollars » dans de tels projets et recherche davantage de sociétés de cryptographie avec lesquelles s’associer.

GameStop n’est pas la seule entreprise à vouloir suivre la tendance NFT. Ubisoft et Square Enix ont également annoncé leur intérêt pour les NFT et les jeux blockchain. Ubisoft a publié Quartz, un système dans lequel les objets du jeu deviennent des NFT et peuvent être échangés entre les joueurs. Quartz, jusqu’à présent, n’est actif que dans Ghost Recon: Breakpoint sur PC. Square Enix, en revanche, n’a rien publié d’aussi concret qu’un écosystème ou un jeu NFT, mais a annoncé son intention de continuer à investir dans la R&D de la blockchain.

Il est clair que GameStop cherche un moyen d’augmenter ses profits, d’autant plus que les consommateurs se sont davantage tournés vers le téléchargement de jeux que vers l’achat d’éditions physiques chez les détaillants. Alors que les actions de la société ont connu une hausse pendant la frénésie alimentée par Reddit où les investisseurs individuels se sont emparés des actions GameStop, les données récentes sur les revenus ont été plus mitigées. Dans un rapport sur les résultats, GameStop a perdu 100 millions de dollars au cours des trois derniers mois, mais a généré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars, un meilleur taux de participation que le milliard de l’an dernier.