GameStop se tourne vers NFT et prévoit de lancer Marketplace plus tard cette année

Le détaillant de jeux vidéo GameStop est entré dans l’espace des jetons non fongibles (NFT). Selon le Wall Street Journal, il forme une division pour développer un marché des jetons non fongibles et former des partenariats de crypto-monnaie avec des sociétés de crypto-monnaie.

GameStop va créer une place de marché NFT

Selon l’histoire du WSJ, la société a employé plus de 20 personnes pour superviser l’unité, qui développe un hub en ligne pour l’achat, la vente et le commerce NFT d’artefacts de jeux vidéo virtuels tels que des vêtements d’avatar et des armes.

GameStop a lancé son site Web NFT l’année dernière et a invité les créateurs à rejoindre la plate-forme.

La société est également sur le point de signer des accords avec deux startups cryptographiques pour échanger des technologies et co-investir dans la création de jeux basés sur la blockchain et le NFT, ainsi que d’autres initiatives liées au NFT. Selon le rapport, le magasin prévoit de conclure des accords similaires avec une douzaine de startups cryptographiques ou plus cette année et d’y investir des millions de dollars.

GameStop a restructuré son équipe de direction et son conseil d’administration l’année dernière, nommant l’investisseur activiste Ryan Cohen au poste de président, incitant GameStop à se concentrer davantage sur la technologie.

Article connexe | Crypto Only : Un croissant explique comment GameStop et NFT alimenteront Ethereum

Hausse des prix GME en réponse

En janvier dernier, les actions GameStop ont grimpé en flèche après que les commerçants d’actions Reddit ont commencé à acheter les actions. L’action a commencé à se négocier à 18 $ en 2021 et a culminé à 483 $ un an plus tard. De multiples audiences du Congrès et sondages des agences fédérales ont eu lieu en raison de la volatilité sans précédent.

Les actions de GameStop ont clôturé à 131 $ jeudi, mais ont déjà atteint 172 $ dans les échanges après les heures normales.

GME se négocie à 163 $ après bourse aux nouvelles. Source : TradingView

La nouvelle a propulsé les actions de GME considérablement plus haut après les heures de travail dans ce qui semble être une autre compression courte, ce qui sera une excellente nouvelle pour les acheteurs qui ont vu le cours de l’action chuter.

Certaines des plus grandes sociétés de l’industrie du jeu vidéo, notamment Ubisoft Entertainment, Zynga Inc. et Square Enix Holdings Co., ont lancé ou annoncé des plans de vente de NFT ces dernières semaines. Cependant, certains leaders et acteurs de l’industrie ont exprimé des réserves sur la valeur des NFT et les motivations de leurs développeurs.

À la lumière de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les vitrines physiques de GameStop, le rapport du WS Journal a présenté la stratégie GameStop NFT comme une stratégie visant à augmenter les performances financières globales de l’entreprise.

Article connexe | Pourquoi 2021 a-t-elle été une année importante pour NFT ?

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com