GameStop serait à la recherche d’un nouveau PDG

13 avril 2021 – 09h54

Le géant américain de la vente au détail GameStop est apparemment à la recherche d’un nouveau directeur général.

C’est selon ., qui rapporte que la société est à la recherche d’un remplaçant pour le PDG actuel, George Sherman (photo). Cela fait partie de l’abandon de GameStop de la vente au détail physique pour se concentrer davantage sur le commerce en ligne et fait suite à l’arrivée de Ryan Cohen au conseil d’administration de la société en janvier.

Cohen a apparemment commencé à jeter les bases pour déplacer la stratégie de l’entreprise loin de la vente au détail physique, qui a connu d’énormes baisses au cours de la dernière décennie.

Récemment, GameStop a annoncé que le directeur financier Jim Bell quittait la société avant que des informations ne lui indiquent qu’il avait été expulsé. Pendant ce temps, la société a embauché Jenna Owens, vétérinaire Amazon et Google, en tant que nouvelle directrice de l’exploitation.

Ces changements interviennent à la suite d’un début folle de 2021 pour GameStop. La société a été prise dans une bataille entre les vendeurs à découvert du sous-répertoire r / WallStreetBets de Reddit et les institutions financières qui vendaient à découvert l’action GameStop à des niveaux énormes. Il en a résulté la montée en flèche de la valeur de l’action, passant d’environ 20 $ au début de janvier à 347,41 $ à la fin du mois.

Apparemment, plusieurs adaptations télévisées et cinématographiques de cette histoire sont en préparation.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

