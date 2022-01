GameStop serait sur le point de lancer la division Crypto et NFT

Des jeux aux NFT. Photo : John Smith/VIEWpress (.)

Ce ne sont pas seulement les sociétés de jeux comme Square Enix et Ubisoft qui se lancent dans les NFT, le détaillant de jeux GameStop le ferait également. Selon les rapports du Wall Street Journal, la société basée au Texas lance sa propre division crypto avec des plans pour créer un marché NFT en ligne et entrer dans des collaborations de crypto-monnaie.

Kotaku a contacté GameStop pour commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

GameStop a recruté vingt nouvelles recrues pour développer le nouveau marché en ligne où les gens peuvent acheter, vendre et échanger des NFT et des objets virtuels dans le jeu. Des sources indiquent au WSJ que le marché devrait être lancé fin 2022 et que les sociétés de jeux sont invitées à proposer leurs NFT via ce nouveau hub en ligne. Ce nouveau marché, semble-t-il, serait en concurrence avec OpenSea, le marché NFT qui a maintenant une valorisation de 13,3 milliards de dollars.

Tout le monde n’adopte pas rapidement la tendance crypto et NFT. Par exemple, la plate-forme Steam de Value a déjà interdit les jeux comportant des crypto-monnaies et des NFT.

WSJ ajoute que GameStop se prépare également à nouer des partenariats avec deux sociétés de crypto-monnaie. Les accords positionneraient également mieux le détaillant de jeux pour investir dans des jeux dotés de fonctionnalités cryptographiques. Ces partenariats ne sont pas isolés, mais apparemment, la feuille de route de l’entreprise avance. Des sources disent que cette année seulement, GameStop cherche à conclure une douzaine de partenariats ou plus et à investir des dizaines de millions de dollars.

Auparavant, GameStop avait lancé un site NFT avec le slogan « Change The Game ».

Le modèle économique de GameStop a été durement touché par l’essor des téléchargements numériques. Les revenus sont en baisse et les magasins ferment. Mais le marché boursier semblait aimer l’idée que GameStop se lance dans le secteur de la cryptographie. . rapporte que ses actions ont augmenté jeudi de 27%. Le titre, comme le note CNBC, est toujours en baisse de 59% par rapport à son pic de janvier 2021, que GameStop s’est soudainement transformé en un fiasco de « mème stock », ce qui a entraîné une enquête du ministère de la Justice.