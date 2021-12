GameStop vous permet désormais de payer en Dogecoin et autres cryptos

Image : Youtooz / GameStop / Kotaku / Justin Sullivan (.)

Au cours d’une année qui a commencé avec des mèmes aidant à propulser le prix des actions indésirables de GameStop dans la stratosphère, il est tout à fait normal que le détaillant de jeux vidéo en baisse devrait limiter les frivolités en se rapprochant des crypto-monnaies. La semaine dernière, GameStop a apparemment rejoint Flexa, un réseau de paiement qui vous permet de payer pour des choses du monde réel avec des actifs de blockchain, y compris la devise meme Dogecoin.

« Entrez dans le métavers », a écrit Flexa le 16 décembre dans une annonce qui n’avait rien à voir avec le « métavers ». « GameStop est maintenant sur Flexa, et nous célébrons en activant la prise en charge de quatre nouveaux actifs métavers: Axie Infinity Shard, MANA, SAND et Smooth Love Potion sont désormais acceptés partout sur le réseau Flexa. »

Flexa est une application qui relie les magasins et les restaurants aux passionnés de crypto afin que ces derniers puissent dépenser leur Bitcoin et d’autres devises destructrices de l’environnement pour des biens et services dans le monde réel. L’un de ces magasins semble maintenant être GameStop, qui vous permettra apparemment de pré-commander des jeux comme Pokémon Legends: Arceus en utilisant Smooth Love Potions qui valent actuellement 0,03071 $ chacun.

GameStop n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les crypto-monnaies se sont reproduites comme des lapins cette année, mais peu sont devenues aussi populaires ou ont aussi bien présenté l’absurdité de toute l’entreprise que Dogecoin. Une blague inspirée du meme Doge vieux de dix ans et éclos par deux ingénieurs en logiciel en 2013, le meme-crypto a grimpé à 0,71 $ plus tôt cette année grâce aux tweets d’Elon Musk. Malgré sa chute au cours des mois qui ont suivi, la valeur rebondit toujours énormément, et l’un de ses créateurs a officiellement qualifié la crypto-monnaie d’arnaque « hypercapitaliste de droite ».

Contrairement à Dogecoin, les actions de GameStop ont, malgré quelques bosses récentes, continué à grimper à un prix autrefois impensable de 150 $ par action. Bien sûr, cela ne s’est pas réellement traduit par de meilleures conditions de travail dans l’entreprise, où les employés sont au point de rupture grâce en partie à un sous-effectif et à des salaires déplorables. On ne sait pas comment la nouvelle collaboration cryptographique les aidera, mais les clients de GameStop peuvent au moins maintenant se reposer en sachant qu’il est plus facile que jamais de liquider leurs avoirs Dogecoin en les versant tous dans Funko Pops.