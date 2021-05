Gamethread: DFB-Pokal – Borussia Dortmund contre Holstein Kiel

Avec le Bayern Munich hors de la compétition grâce à Holstein Kiel, il est enfin temps de voir si l’horloge sonne minuit sur l’histoire de DFB-Pokal Cendrillon de cette saison.

Holstein Kiel affrontera le Borussia Dortmund très apprécié au Signal Iduna Park avec un miracle en tête.

Imaginez, une équipe de 2. Bundesliga ayant la chance de faire tomber à la fois le Bayern Munch et le Borussia Dortmund dans le même tournoi DFB-Pokal … à quel point ce serait fou?

Quoi qu’il en soit, BVB devrait être en ligne pour prendre d’assaut la défense de Holstein Kiel avec une attaque puissante dirigée par Erling Haaland, Jadon Sancho et Marco Reus, entre autres. Pourtant, quiconque a vu Holstein Kiel étouffer le Bayern Munich pendant de longues périodes sait que cette équipe ne devrait pas être à la légère.

Profitez du match!

Informations sur le match

Emplacement: Signal Iduna Park, Munich, Allemagne

Temps: 20 h 30 heure locale, 2 h 30 HNE

TV / streaming: ESPN +, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter:

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes généralement très sympathiques! De plus, nous sommes de toutes les régions du monde, alors ne vous sentez pas timide si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog. SBN tarde un peu à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez régulièrement la page pour suivre la discussion, en particulier après les objectifs. Les célébrations de but sont pour tout le monde à participer! Même si vous êtes en retard par rapport aux autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite. Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, soyez poli avec vos collègues et évitez les obscénités gratuites. Le langage raciste, homophobe et misogyne n’est absolument pas autorisé.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht!

