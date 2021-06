Gamethread : Pays de Galles contre Suisse — Prévoyez-vous une performance « as » de Gareth Bale ?

Qu’est-ce qui pourrait briser les plans estivaux de Gareth Bale de frapper les liens? Eh bien, les Championnats d’Europe ont fait exactement cela et le Pays de Galles affrontera une très bonne équipe de Suisse aujourd’hui.

Aucune des deux équipes n’a une forte connexion avec le Bayern Munich (à moins que vous ne comptiez ces vieilles rumeurs de Bale-à-Bayern), mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas discuter du jeu ici !

Quoi qu’il en soit, la Suisse devrait être le favori dans celui-ci, mais le Pays de Galles ne tombera pas facilement. Les Suisses ont un fort contingent de Bundesliga comprenant Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et d’autres, tout en mettant également en vedette l’ancien joueur du Bayern Munich Xherdan Shaqiri.

Qui as-tu ? Dites le nous dans les commentaires.

Informations sur le match

Emplacement: Stade olympique de Bakou, Bakou, Azerbaïdjan

Temps: 17h00 heure locale, 9h00 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

