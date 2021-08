Gameverse NFT DeFi RPG basé sur BSC et Polygon ⋆ Crypto nouveaux médias

[Featured Content]

Au-delà des dapps conventionnelles axées sur la finance qui surgissent sur Binance Smart Chain et sur tout autre écosystème de blockchain, la dernière tendance NFT a un impact positif sur l’industrie mondiale de la crypto et du jeu, les jeux NFT RPG devenant la sensation la plus récente. L’un de ces projets avec une perspective brillante dans le secteur des jeux NFT DeFi est Step Hero.

Paysage de jeu DeFi en pleine croissance

L’industrie globale du jeu est actuellement évaluée à plus de 162 milliards de dollars et devrait atteindre 295 milliards de dollars dans le monde au cours des cinq prochaines années. Les jeux RPG révolutionnent le secteur des jeux, en particulier avec la facilité de faciliter les achats intégrés et la transférabilité des articles via les NFT.

Les meilleurs jeux RPG comme Cryptoblades et Axie Infinity ont pris d’assaut l’espace, ce dernier devenant la première plate-forme de jeu Ethereum à accumuler 1 milliard de dollars de ventes.

Lancé en août, quelques semaines après qu’il semblait que l’engouement pour le NFT ait finalement atteint un plateau, Step Hero et son écosystème croissant de jeux RPG, Heroes Farming et sa place de marché NFT inter-chaînes continuent de faire pression pour une plus grande adoption du NFT grâce à ses offres uniques.

Plus précisément, le secteur NFT a enregistré une étape exceptionnelle au deuxième trimestre de 2021, enregistrant plus de 700 millions de dollars de volume négocié. Et avec plus de marge de croissance pour le secteur des jeux de l’écosystème NFT, le marché inter-chaînes NFT de Step Hero pourrait jouer un rôle plus important dans les performances de la plate-forme dans les mois à venir.

Conceptions de haut niveau avec des fonctionnalités avancées

Les objets de collection Step Hero présentent divers objets de collection NFT rares et uniques représentant des personnages du RPG Step Hero. L’équipe créative de Step Hero a également veillé à ce que les objets de collection soient fabriqués avec le design graphique le plus sophistiqué.

De plus, son marché NFT unique est équipé de fonctionnalités supérieures qui offriront aux utilisateurs une expérience de trading avancée et des opportunités de gagner de l’argent.

Sur HERO NFT Marketplace, les utilisateurs peuvent échanger des NFT, créer leurs propres NFT, lancer des enchères NFT et rejoindre des programmes d’affiliation avec des taux de commission attractifs. Une autre caractéristique clé intéressante du jeu RPG et de l’écosystème de Step Hero est que ses règles de jeu s’étendent des niveaux de base aux niveaux avancés, s’adaptant de manière appropriée à toutes les catégories de joueurs, quelle que soit leur expérience de jeu.

Marché NFT différencié poussant à l’originalité dans l’espace de jeu

Pour se différencier des nombreuses places de marché NFT qui poussent comme des champignons, l’équipe de Step Hero s’assure que les créateurs qui ont terminé leur processus KYC reçoivent un statut de « profil vérifié » pour consacrer la culture de l’originalité pour chaque actif NFT.

De plus, Hero NFTs Marketplace (HNM) intégrera ses données à d’autres réseaux sociaux pour générer les identités numériques des créateurs associées à leur adresse de portefeuille.

Ces identités aident à détecter les NFT plagiés. De plus, les utilisateurs du marché NFT de Step Hero peuvent signaler les comportements de violation du droit d’auteur et recevoir des récompenses une fois que HNM confirme leurs réclamations. Ce mécanisme s’appuie sur le soutien de la communauté pour créer un marché digne de confiance.

Jouez, gagnez et socialisez dans le métaverse de Step Hero

Les utilisateurs de Step Hero peuvent s’amuser tout en gagnant des bénéfices simultanément. L’écosystème complet comprend un jeu de rôle sur le thème de la fantaisie avec un gameplay attrayant, un marché NFT enchaîné, des objets de collection NFT et des jetons $ HERO. Et au-delà du gameplay, Step Hero offre également une expérience de réseau social avec une communauté d’idéologues DeFi et de joueurs grand public cherchant à explorer le paysage en constante évolution de la crypto-monnaie.

Les joueurs de Step Hero peuvent gagner des prix une fois qu’ils ont gagné dans des batailles Joueur contre Joueur (PvP). Ils peuvent vendre des objets dans le jeu tels que des potions de guérison, des potions d’impulsion de pouvoir et des armes fabriquées par eux-mêmes sur le marché pour de l’argent. Les personnages de la guerre post-apocalyptique du jeu Step Hero sont évolutifs et peuvent être échangés à tout moment sur le marché NFT inter-chaînes. Ainsi, plus leurs personnages sont uniques et puissants, plus ils gagnent de bénéfices.

Options de revenus multiples pour les agriculteurs de rendement

Les participants de l’écosystème Step Hero peuvent choisir entre deux mécanismes d’agriculture pour obtenir des récompenses grâce à leurs jetons. La première consiste à miser des jetons HERO pour gagner des points : les utilisateurs peuvent ensuite échanger ces points contre des NFT qu’ils peuvent vendre sur le marché secondaire. Mettez HERO-BNB LP pour gagner X jetons : les utilisateurs misent également des paires HERO-BNB LP sur PancakeSwap pour cultiver des jetons FLIP en récompense. Les tokens FLIP sont également utilisés pour le rachat de NFT.

Comme attendu de toute plate-forme de jeu qui cherche à marquer sa présence dans son industrie, l’écosystème multiforme de jeux RPG, de marché NFT et d’objets de collection de Step Hero ressemble aux recettes d’une délicatesse de jeu parfaite.

