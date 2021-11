gamification de l’économie circulaire

11/04/2021 à 13:22 CET

Le modèle du jetable avec lequel on a vécu jusqu’à présent s’avère insoutenable. C’est pourquoi peu à peu il s’impose comme solution le modèle d’économie circulaire, un modèle de production et de consommation qui, tel que défini par le Parlement, implique partager, louer, réutiliser, réparer, renouveler et recycler matériaux et produits existants autant de fois que possible pour créer de la valeur ajoutée.

Bien que le gouvernement ait lancé l’année dernière la stratégie « Spain Circular 2030 », la mise en œuvre de stratégies circulaires dans le pays est encore « naissante& rdquor;, selon le rapport sur la situation et l’évolution de l’économie circulaire en Espagne réalisé par la Fondation Cotec.

Même si en la matière « presque tous les pays sont très en retard avec ce qui n’est pas un problème exclusif d’ici », souligne Alejandro Ponce, PDG et fondateur de Midori, qui souligne la prédisposition des citoyens à changer leur façon de consommer. Selon une étude d’IBM, 61 % des personnes sont désireux de changer leurs habitudes de consommation si avec cela ils génèrent un impact moins négatif sur l’environnement.

Même ainsi, commencer à être plus responsable avec l’environnement n’est pas facile, alors Ponce a quitté son emploi précédent et a créé Midori, une application qui aide l’utilisateur à intégrer toutes les actions de l’économie circulaire dans leur quotidien, comme réparer, réutiliser ou recycler. L’application vous guide et vous met au défi à tout moment afin que vous intégriez ces habitudes dans votre routine quotidienne sans vous laisser submerger.

Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application et d’ajouter les actions d’économie circulaire qu’elle réalise. Avec chacun d’entre eux, vous recevez des points et avec ces points, vous obtenez des prix qui consistent en des remises, des tests de produits, des périodes d’essai d’abonnement ou similaires de la part des entreprises collaborant avec l’application, bien que son fondateur s’assure qu’elles peuvent offrir tout ce qu’elles veulent et croient que s’adapte à l’intérieur de Midori.

Une remise sur votre premier achat au supermarché en ligne Ulabox, un lavage de voiture à domicile gratuit avec Plazy ou une session pour améliorer la communication en public avec Borja Nicolau, entre autres, sont quelques exemples que Ponce met en évidence.

Jusqu’à présent, huit entreprises collaborent avec cette application, bien que l’idée de son fondateur soit de réaliser une combinaison de startups et de grandes entreprises « de sorte que pour l’utilisateur, il dispose d’un programme de récompenses avec des prix qu’il reconnaît à l’avance mais aussi d’autres avec qui découvrir de nouveaux services intéressants& rdquor;, précise.

Dans un modèle de consommation circulaire, la dernière étape consiste à recycler les produits pour obtenir leurs matériaux et donner vie à un nouveau. Depuis l’application, ils en tiennent compte et prévoient d’intégrer la possibilité pour l’utilisateur de demander à partir de l’application une collecte des déchets à domicile. Midori recyclera tout et vendra le matériel aux entreprises de fabrication afin que vos nouveaux produits sont plus durables.

Après son lancement en août, l’application a réalisé en un mois seulement près de 1 000 partages circulaires, représentant plus de 130 000 points distribués et environ 150 utilisateurs actifs.

Dans l’immédiat, Ponce cherche à ajouter le plus d’utilisateurs possible et à ce qu’ils prennent l’habitude d’utiliser l’application dans leur vie de tous les jours. D’un autre côté, ils veulent continuer à ajouter des entreprises pour récompenser ces utilisateurs. De plus, pour ces entreprises, nous mettons également notre technologie à leur disposition. « C’est quelque chose que nous testons dans le cadre de la collaboration avec les entreprises qui décernent les prix. Nous offrons notre technologie pour que peuvent créer « leur propre Midori & rdquor; intérieurement, avec des récompenses personnalisées de l’entreprise en question & rdquor;, ajoute le fondateur.