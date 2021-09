Gamification : renforce le jeu RH

La méthode pour améliorer l’acquisition et la gestion des talents dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui est une méthode complète et de grande envergure.

Par Yogita Tulsiani,

L’environnement RH révolutionne la technologie et les changements numériques. La gamification est devenue populairement une méthode importante pour améliorer la gestion et l’expérience des employés ces dernières années. En Inde, le pourcentage moyen d’implication des employés est assez faible, selon l’enquête Gallup sur l’état du lieu de travail mondial (2017). Seulement 13 % des Indiens ont un emploi. Les entreprises de premier plan mettent désormais l’accent sur l’utilisation d’approches de jeu de gestion des ressources humaines pour décider de manière stratégique et améliorer l’ensemble de l’expérience des employés

Analyser la gamification dans les RH

La méthode pour améliorer l’acquisition et la gestion des talents dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui est une méthode complète et de grande envergure. L’utilisation d’éléments de jeu dans des contextes non liés au jeu – en particulier dans le recrutement, la formation et le développement – résout des problèmes complexes, développe la communication interpersonnelle et tisse des liens professionnels solides. La méthodologie utilise des techniques basées sur les données pour promouvoir l’implication et l’engagement, contrairement à l’approche traditionnelle. Renforce les techniques de communication qui favorisent la mobilisation participative des utilisateurs. Cela conduit également à l’utilisation d’une combinaison unique de technologie et de psychologie des approches de motivation comportementale.

Comment la gamification va-t-elle de pair dans la gestion des RH ?

La psychologie humaine est directement influencée par la compétence, la participation et l’intérêt porté à une activité. Les gestionnaires de talents utilisent leurs compétences pour renforcer le lieu de travail et aider les employés à atteindre des objectifs prédéterminés. Ils utilisent des mécanismes qui fixent les objectifs requis, favorisent la reconnaissance et la collaboration. Avec un esprit de compétition, les employés augmentent leur participation auprès de leurs pairs, ce qui contribue encore plus à l’amélioration grâce à des réalisations soutenues. La mise en œuvre de mécanismes de jeu cultive la culture d’entreprise, renforce la motivation et l’engagement des employés. De plus, lorsque les employés remportent les tâches souhaitées, ils sont récompensés, ce qui favorise une image de marque et une culture positives.

Comment la gamification est-elle utilisée par les gestionnaires de talents sur le lieu de travail ?

L’application de la gamification va d’une myriade d’avantages – stimuler la productivité des employés à favoriser la créativité avec efficacité. Du soutien aux efforts de recrutement à l’augmentation du graphique d’apprentissage permanent, les gestionnaires de talents utilisent la gamification pour atteindre les objectifs commerciaux souhaités.

Comment Initiatives de recrutement et de sélection

La gamification fonctionne étonnamment pour attirer les meilleurs talents. En intégrant le mécanisme de jeu dans les processus d’entretien, les gestionnaires de talents sont en mesure d’évaluer le comportement et les sentiments d’un candidat. Le processus est couplé à l’introduction de quiz liés aux défis de l’industrie et de tests comportementaux. Ces mécanismes rendent le processus d’entretien plus conversationnel, interactif et aident à recruter le candidat possédant les compétences et l’expérience pertinentes.

Les mécanismes de jeu sont un moyen intelligent de trouver des candidats avec une pensée innovante, une créativité et une gestion du temps. Pour l’application de la gamification, les gestionnaires de talents utilisent efficacement les tableaux de bord et les tableaux de classement pour suivre les progrès du recrutement et identifier les meilleurs. De plus, les outils de chasse de têtes virtuels, les puzzles, les récompenses, les graphiques de progression en temps réel et les badges rendent également le processus de recrutement plus interactif et ajoutent plus de valeur au processus de sélection.

Formation et DEVELOPPEMENT

La mise en place de mécanismes de jeu dans la formation renforce la stratégie d’apprentissage des gestionnaires de talents. Il utilise des principes de formation alignés sur les objectifs d’apprentissage pour créer une atmosphère très engageante pour la formation et le développement des employés. Une stratégie de formation solide, associée à des mécanismes de jeu appropriés, identifie les lacunes dans les connaissances et aide à améliorer les performances. Il comprend également l’introduction de nouvelles technologies et d’outils qui encouragent le développement des employés et les aident à grandir. En outre, il permet un gain de compétence et déclenche le changement de comportement qui est impératif pour l’amélioration des résultats d’apprentissage.

Contrat d’employé

L’engagement des employés est crucial pour une communication interne efficace. Avec le mécanisme du jeu, les gestionnaires de talents alignent les objectifs avec un temps précieux et des délais réalistes pour gagner en efficacité. Lorsque les objectifs sont correctement alignés, les gestionnaires identifient facilement les lacunes dans l’incompétence d’un candidat et prennent les mesures nécessaires, y compris un encadrement adéquat pour atteindre les objectifs souhaités.

Avec les techniques de gamification, les gestionnaires de talents gardent la concurrence sous contrôle et s’assurent qu’elle reste productive et conviviale pour maintenir l’harmonie sur le lieu de travail. Ils utilisent également des tableaux de classement pour suivre les progrès, faciliter la reconnaissance et récompenser leurs efforts pour encourager l’interaction et l’engagement. L’utilisation de ces techniques au quotidien les guide indirectement dans l’alignement de la croissance personnelle sur les objectifs commerciaux pour un succès mutuel continu.

L’ajout de la technique de gamification dans les pratiques de gestion des talents stimule la motivation et la rétention des employés. Les avantages offerts par les mécanismes de jeu aident à stimuler le comportement des employés et l’efficacité organisationnelle. Tout en réduisant les coûts et en surmontant les défis des employés, vous obtenez un meilleur retour sur investissement et une croissance durable. Par conséquent, les gestionnaires de talents peuvent faire un usage constructif de la gamification pour compléter les performances, l’intérêt et la rétention.

(L’auteur est directeur général et co-fondateur, iXceed Solutions (Global Tech-Recruiter Provider). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

