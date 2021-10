Gamification : une tendance marketing stratégique basée sur la technologie pour les marques

La gamification peut capter et, plus important encore, retenir l’attention des gens

Par Apurv Modi

L’industrie a considérablement évolué depuis que la pandémie de covid-19 a frappé le monde. L’impact de la pandémie est visible dans tous les secteurs et toutes les entreprises. Les spécialistes du marketing ont commencé à rechercher des idées innovantes pour atteindre des clients ciblés et développer leur marque et leur clientèle. Le nombre de méthodes, de stratégies et d’utilisation de plates-formes de marketing différentes a augmenté, tout comme les connaissances du public. Les gens savent quand on leur vend quoi que ce soit et ils peuvent se désintéresser de toute communication commerciale. Il s’agit d’une source de préoccupation sans surprise pour les spécialistes du marketing à la recherche de nouvelles méthodes pour atteindre leurs clients cibles.

C’est là qu’intervient la gamification. La gamification fait appel au besoin naturel des gens de « jouer » et s’est avérée être une méthode efficace pour que les marques donnent une valeur réelle aux clients et une bonne expérience numérique tout en augmentant l’exposition de la marque, la fidélité des clients et la rentabilité. Ce que fait la gamification, c’est :

Augmente le temps de session du site Web ; Engage le public ; Partage social ;

La gamification par e-mail, contrairement à d’autres techniques de marketing, n’a pas besoin de conceptions ou d’algorithmes compliqués. Un modèle d’e-mail de base peut être utilisé pour concevoir un simple quiz ou un défi pour découvrir un lien caché. Il aide à la collecte d’informations sur les clients. La gamification utilise diverses techniques pour obliger les consommateurs à insérer des informations personnelles (coordonnées, préférences de produits) en échange de récompenses (points, prix, départs, réalisations, badges, pourcentage de réduction, etc.). Les gens sont plus enclins à fournir des données s’ils reçoivent quelque chose en retour, et plus important encore, ils le reçoivent rapidement.

La gamification s’est imposée comme une technique efficace qui a offert une nouvelle dimension pour approcher un client et le séduire avec créativité. Quelle que soit la tâche (quiz, casse-tête) que vous proposez de résoudre, elle ne doit pas être compliquée ; sinon, les clients y mettront fin immédiatement. Gardez les tâches courtes et ayez des règles simples à jouer ; personne n’aime perdre son temps précieux sur des choses compliquées. L’élément de gamification peut être n’importe quoi, mais assurez-vous d’avoir un design clair qui plaise aux clients. Par exemple, soutenir une question de quiz avec une image/GIF correspondant. Les marques encouragent leurs jeux avec des baisses de prix attrayantes, des coupons, des remises proposées aux clients pour les saisir et les utiliser. Les marques intègrent la gamification dans leur site Web et les poignées de médias sociaux pour stimuler l’engagement des clients. Les liens avec les meilleures plateformes de jeux en ligne comme GoGames sont un coup de maître. Cela permet un sentiment de compétitivité et de réussite pour les clients qui jouent aux jeux et récoltent des récompenses incroyables.

Dans la vie d’aujourd’hui, nous pouvons facilement observer la gamification comme un outil marketing utilisé par les marques pour un meilleur engagement client ; l’un des plus grands secteurs qui utilisent des techniques de gamification en Inde est le commerce électronique. Le quiz en ligne quotidien et les anecdotes quotidiennes de Bollywood sont populaires parmi le public. Ces marques offrent des pièces virtuelles comme récompenses où les clients peuvent les utiliser comme de l’argent réel lors de l’achat de certains produits. Les plateformes de livraison de nourriture en ligne pour IPL 2020 ont introduit la manie des jours de match avec un quiz sur le cricket et, en retour, offrant des remises sur les commandes de nourriture sur leur plateforme. Certaines applications en ligne offraient des prix en espèces dans les festivals en utilisant une technique de gamification marketing innovante.

Enfin, quelle que soit la stratégie marketing utilisée, le but est de favoriser l’action : inscription, abonnement, achat, partage, retour d’expérience, etc. La gamification atteint cet objectif en rendant l’engagement de l’utilisateur avec la marque plus agréable et dynamique. Il peut capter et, plus important encore, retenir l’attention des gens, stimuler le partage de données personnelles, inspirer une discussion plus approfondie avec la marque et contribuer à la fidélité de la communauté. La gamification peut être utilisée sur diverses plates-formes, notamment des sites Web, des applications, des médias sociaux, des magasins physiques, des événements et des e-mails, grâce à sa polyvalence et sa variété de formats.

(L’auteur est directeur général et co-fondateur, ATechnos. Les opinions exprimées sont personnelles.)

