Gaming 3R: GTA Definitive Edition trébuche, les derniers problèmes d’Activision, plus

Eh bien, ça fait longtemps mais je suis de retour, tout comme une chronique incontournable de 411mania classique de tous les temps, les R ! C’est vrai, chaque semaine, je serai ici avec ce que je pense être les bonnes nouvelles, fausses et ridicules de la semaine du jeu, ainsi que pour discuter avec vous à travers les commentaires que vous m’avez laissés ! Cela faisait un moment que je n’étais pas un habitué ici ayant précédemment animé cette chronique, le Gaming 5 & 1 (le format n’a pas bien vieilli), prenant le relais de Sforcina lorsqu’il a quitté Ask 411 Games ainsi que toute une série de choses sur la page MMA. Plus récemment, vous trouverez mes critiques sur Back 4 Blood et GTA Definitive Edition sur la page, avec d’autres en préparation, j’espère que vous les verrez d’ici mon retour la semaine prochaine !

J’espère que j’aurai une bannière ou quelque chose de sympa à poster ici, mais ce n’est que la semaine 1, alors faisons semblant et avançons !

commentaires

Comme tout bon morceau de peluches, je veux beaucoup de commentaires pour compléter mon nombre de mots et y répondre afin que vous sachiez où les laisser ! Il y avait quelques critiques auxquelles j’ai pensé répondre, mais qui sait si quelqu’un est en train de lire ceci. J’espère juste attraper quelques personnes sur le comedown de Survivor Series. N’était-ce pas tellement mieux/pire que Full Gear ? Je n’arrive pas à croire que toutes ces choses aient eu lieu et qu’elles aient terminé la série comme ça ! C’était de la bonne/mauvaise merde ! Dites-moi ce que vous avez pensé de la seule période de l’année où les 10 personnes restantes sur la liste principale de la WWE se sont divisées en équipes et s’affrontent pour la suprématie de leur marque dont elles ne font partie que depuis 3 semaines.

La droite

Cette semaine, Playstation et Xbox se sont unis pour exprimer leur inquiétude face à la poursuite d’Activision et de Blizzard, le patron de Playstation, Jim Ryan, décrivant l’entreprise comme ayant « une culture de discrimination et de harcèlement » tandis que l’homme Xbox Phil Spencer a envoyé un e-mail aux employés qu’il était » dérangé et profondément troublé par les événements et actions horribles au sein de l’entreprise.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux, en particulier au cours des 12 derniers mois, après que des rapports de harcèlement sexuel n’aient pas été contrôlés, voyant même un cadre quitter l’entreprise en août lorsque le cours de l’action a chuté alors que de plus en plus de personnes ont parlé de la «fraternité». la culture au sein de l’entreprise est ressortie.

Cela se trouve dans le bon côté de mes débuts en raison du fait qu’il semblerait finalement que l’industrie dans son ensemble reconnaisse que ce genre de comportement inapproprié ne suffit plus et avec les rivaux apparemment en vue de l’œil sur l’aliénation d’Activision Blizzard à court terme ne peut être qu’une force pour encore plus de changement interne. Alors que la société devient plus ouvertement diversifiée et que nous jouons à des jeux créés par des personnes de tous horizons (avec ou sans avertissement, n’est-ce pas Ubisoft ?), cela ne peut pas continuer et peut-être être exclu des listes d’offres du Black Friday annoncées par Sony ou avoir Phil Spencer lève la main sur un e-mail divulgué comme étant vrai sera suffisant pour apporter de gros changements.

Le mauvais

L’édition définitive de Grand Theft Auto est sortie il y a un peu plus d’une semaine et ce fut une période plutôt mouvementée pour Rockstar et Grove Street Studios, l’équipe dérivée chargée de créer les remasters. Bien que vous puissiez trouver mes réflexions complètes ailleurs sur 411mania (plus rien de tout cela « sur un autre site », n’est-ce pas?) obtenir la majorité des frustrations. Je n’ai rencontré aucun bug qui casse le jeu ou je ne me souviens pas du bon vieux temps – des voitures explosant au hasard, tombant du ciel, les PNJ agissent juste bizarrement, ce genre de chose.

Des choses comme la distance de dessin, l’effet de pluie et la cohérence globale des graphiques ont tous fait l’objet d’un examen minutieux et c’est la première raison pour laquelle cela tombe dans la mauvaise catégorie cette semaine. Étant donné que le jeu a été révélé très, très tard dans son développement malgré de fortes rumeurs, ils auraient assez facilement pu le repousser légèrement sans que personne ne l’ait vraiment été plus sage – ou même l’ait annoncé pour le premier ou le deuxième trimestre de 2022. J’ai vraiment l’impression que tout ce qui implique qu’un jeu soit retiré de la vente sur n’importe quelle plate-forme – PC ou autre – n’a pas sa place dans les jeux modernes.

Bien que les retards soient décevants, devoir ranger un nouveau jeu pendant qu’il est réparé est sans doute pire, car parfois les gens ne le retirent pas du tout de cette étagère. L’autre problème qu’il a créé est que nous avons vu des abus en ligne visant les développeurs et honnêtement, il est juste temps que cela s’arrête. Si vous prenez le jeu au sérieux, alors c’est merveilleux, mais le prendre si au sérieux que vous envoyez des gens avec des emplois et des familles qui ont la malchance de pouvoir vous les trouver sur Twitter, alors c’est vraiment autre chose. Posez le clavier et regardez au-delà de quelques problèmes sans conséquence et éliminez vos frustrations sur les PNJ sans conséquence.

Le ridicule

« Apple doit être arrêté » est une déclaration assez importante et qui avait été prononcée par, disons, un antagoniste de South Park, alors je serais excité pour la saison à venir. Mais non, il s’agit d’une semaine d’actualités assez lente dans un redémarrage d’une colonne 411mania longtemps oubliée, donc cela est sorti du monde du jeu par le biais du PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, lors d’une conférence en Corée du Sud.

La dernière salve d’une guerre plutôt amusante entre Epic et bien, tout le monde apparemment, est sur le dos d’Apple qui refuse toujours de répondre à l’entreprise à la suite de leur précédente bataille judiciaire qui a contraint Apple à autoriser le paiement par des tiers via leurs applications. . Après avoir levé la main en signe de victoire, l’entreprise reste dans l’ombre, l’énorme Fortnite étant la plus grande omission de l’App Store, ce qui doit coûter des millions d’euros à l’entreprise malgré ses performances excellentes sur toutes les autres plates-formes. Sweeney a également qualifié Google de « fou » pour en avoir accepté quelques-uns avec des paiements de tiers qu’il ne traite pas, ce qui semble avoir coché les deux plus grandes entreprises de la technologie en deux souffles.

Ce qui est amusant ici, ce n’est pas seulement qu’Epic aurait sans doute été contraint à des pratiques différentes sans le succès époustouflant de Fortnite (mon avis 2/10 du mode solo original, longtemps oublié, est perdu dans le temps ). Non, ce qui est drôle, c’est l’interview où il prétend être « fier d’être à vos côtés et de dire que je suis coréen ». Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est une déclaration erronée, mais audacieuse néanmoins. Cela semble vraiment ridicule à dire.

Eh bien, ça a été court et doux cette semaine, tout le monde ! Il ne fera que s’agrandir et s’améliorer à partir de maintenant, alors s’il vous plaît, revenez la semaine prochaine et laissez un commentaire ci-dessous! Vous verrez votre nom dans les lumières la semaine prochaine, que ce soit juste pour me lancer des injures comme un vrai guerrier du clavier ou pour me faire savoir que 411 a ressuscité la mauvaise colonne lorsqu’ils ont accepté de le faire à nouveau au lieu de Ask 411 Games.

Je veux dire, ils l’ont certainement fait, mais bon, si ça peut aider, ma version était comme l’ère Gillan de Black Sabbath.

Sur ce, je vous verrai dans sept heures ! Ça fait du bien de le redire !