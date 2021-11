Gaming 3Rs: la renaissance de Cyberpunk 2077, le casse PS5, plus

Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième édition de la course actuelle des Gaming Rs ! Avant de dire quoi que ce soit d’autre, je voudrais remercier chacun d’entre vous qui se sont enregistrés la semaine dernière et ont lu la chronique. Je veux vraiment continuer à évoluer et à m’améliorer, donc s’il y a quelque chose que vous voulez voir de moi, faites-le moi savoir ! J’ai quelques idées de fonctionnalités supplémentaires, peut-être des mini-critiques, une fonctionnalité « à quoi je joue » ou peut-être même un mini retour de Ask 411 Games ? Commentez ci-dessous si l’un d’entre eux pourrait vous intéresser !

En attendant, entrons-y cette semaine et courons le droit, le faux et le ridicule dans le monde du jeu !

COMMENTAIRES

Comme j’en ai eu, ça va être sympa de récapituler vos commentaires ! La semaine dernière, nous avons discuté d’Epic Games, de Phil Spencer condamnant Activision et des remasters de GTA !

D’abord, PocketCommie et Seigneur royal eu des mots gentils pour moi.

Heureux que la colonne soit de retour. Toujours une lecture amusante.

Un retour bienvenu pour la chronique. Super à voir.

Cela signifie vraiment beaucoup de voir des commentaires comme celui-ci ! J’espère continuer à vous offrir un morceau de peluches hebdomadaire pendant longtemps, et si vous l’appréciez, c’est encore mieux !

D2Kvirus a quelques mots simples mais honnêtes pour nous.

Encore une fois, comme toujours, #FuckFortnite

Comme il a obtenu un nombre décent de votes positifs, je vais dire que la plupart des gens sont d’accord. Je laisserai mon silence parler pour moi.

Avec les nouvelles Xbox, nous avons eu les deux côtés de l’argument de Jed Shaffer, 411 légende Jérémy Thomas et F1E3F1Y (c’était dur à taper mais j’ai réussi).

Content de te revoir! (Merci Jed !)

Pour moi, Phil Spencer se trompe en disant que Microsoft « évaluait [their] relation avec Activision/Blizzard ». MERDE VOUS ETES. En aucun cas Microsoft et X-Box ne prendront des mesures pour supprimer ActiLizzard de la console. Ils peuvent être consternés et dégoûtés par ce qui s’est passé, mais dire que vous pourriez agir ? Non, tu ne le feras pas, et ne prétends pas l’être, Phil. Vous n’allez en aucun cas supprimer la société qui fabrique Call Of Duty.

Jérémy répondit-

Cela obtient un droit pour moi pour une raison. Bien sûr, Xbox ne coupera pas Activision, mais suggérer publiquement qu’ils pourraient mettre une pression supplémentaire sur Activision pour faire face à la situation. La façon dont certains actionnaires ont rapidement sauté à bord du train « Kotick doit descendre » en est la preuve.

Je ne pense toujours pas que Kotick ira, mais Xbox dit quelque chose comme ça est le genre de chose que les gens doivent continuer à faire pour en faire une possibilité même lointaine.

F1R3F1Y également ajouté-

En effet, les mots sont bon marché. Voyons une action réelle, alors nous commencerons à croire.

Je suis d’accord avec les deux côtés. J’ai d’abord mis les nouvelles dans la colonne de droite, car il est tout simplement rafraîchissant que ce comportement soit appelé à changer. Il convient de répéter que sans action, il n’y a vraiment que de la fumée et qu’il n’y a pas vraiment de moyen pour que Call of Duty ou d’autres jeux Activision massifs soient mis sur liste noire des consoles, mais chaque voyage commence par une étape et je préfère être optimiste que non.

En parlant des premiers pas, commençons cette semaine avec les histoires de jeu Right, WRong et Ridiculous de la semaine !

LA DROITE

Le bon côté du jeu cette semaine vient de manière inattendue par le biais de CDPR, qui a soudainement vu Cyberpunk 2077 grimper dans les charts Steam et finalement il semble que nous obtenons le jeu que nous aurions dû faire depuis le début. « Mais Stewart, il leur a fallu un an pour amener le jeu à un endroit digne d’un lancement! » Je vous entends déclarer, mais s’il vous plaît soyez indulgent avec moi. J’ai décidé d’en faire le bon cette semaine, car Cyberpunk semble être devenu une sorte de mise en garde pour les développeurs et le fait qu’il fasse à nouveau la une des journaux cette semaine semble avoir quelque peu attisé les braises pour rappeler à l’industrie ce qu’il ne faut pas faire. Les problèmes rencontrés par Cyberpunk au lancement ont perdu toute la bonne volonté de Projekt Red avec le Witcher 3, mais ce qui semble être le cas cette année, c’est que, à part Farcry 6, nous semblons avoir des fenêtres de révélation plus courtes. Même avec Farcry à l’esprit, après ce délai, ils n’ont donné de date qu’environ 3 mois avant le lancement – en retard pour une révélation Triple A. Si Ubisoft a appris une leçon, je pense que c’est un gros problème. Si Cyberpunk devient un conte de précaution pour les dates de lancement et que, par conséquent, nous obtenons des révélations avec un temps d’attente plus court avant de mettre la main sur le jeu, alors je suis à 100%. De plus, si vous avez eu du mal au lancement, il est probablement temps de un autre playthrough – en état de marche, c’est vraiment un très bon jeu. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions eu un titre définissant la génération plutôt qu’un astérisque contre un développeur qui n’en a jamais eu contre quoi que ce soit de ce qu’il a fait.

LE MAUVAIS



Le mauvais cette semaine nous voit du mauvais côté de la loi à Tokyo, où un homme a été arrêté pour le vol et la revente d’environ 51 000 $ de consoles de jeux qui devaient être livrées. Après s’être vu confier la livraison d’une valeur plutôt élevée par « une connaissance », notre héros a vendu la cargaison à plusieurs magasins de jeux de la ville avant d’être appréhendé là où sa série de crimes a pris fin. Jouant comme ce que je ne peux qu’imaginer comme une première mission de Grand Theft Auto, il n’y a pas encore de lien révélé entre l’auteur anonyme et le chauffeur-livreur d’origine. Après avoir fait monter l’adrénaline dans les cafés Internet, où ils fournissent des boissons gratuites et même certains ont des douches, il est maintenant allégué que la majeure partie de l’argent a été jouée sur des chevaux et sera irrécupérable pour les enquêteurs. J’ai presque mis cela dans la bonne catégorie pour la semaine, mais cela vous montre juste les enfants, le crime ne paie pas. Mais alors, en supposant qu’on vous demande de livrer une camionnette pleine de PS5 et de commutateurs, les travaux non plus. En supposant bien sûr que vous demandiez à un vagabond de faire ce travail pour vous. Peut-être que le fait que le marché noir japonais regorge de consoles PS5 juste à temps pour Noël, cela pourrait avoir un effet positif sur la demande de stock au Royaume-Uni et aux États-Unis. Roulez et obtenez une Playstation lavée, jusqu’à épuisement des stocks.

LE RIDICULE

Le ridicule de cette semaine est en fait plutôt réconfortant, mais plus vous approfondissez, plus il correspond assez bien à la catégorie. En l’an 2000, alors que Microsoft se préparait pour le lancement de la Xbox originale, le point assez important de la date de lancement des jeux est arrivé. Étant donné que l’entreprise faisait ses premiers pas sur le marché du jeu, elle se tournait vers une entreprise qui avait révolutionné l’industrie – peut-être même était-elle responsable de son existence après les années 1980. Cette société était Nintendo. Mais, plutôt que de rechercher une relation de travail ou des conseils avisés, Microsoft a décidé d’écrire une lettre à Nintendo pour leur demander un prix. La réunion a été divulguée plus tôt cette année, mais alors que Xbox célébrait son 20e anniversaire, plus de détails sur la rencontre légendaire entre les deux géants ont été publiés. Au cours de la réunion d’une heure, Kevin Bachus, le directeur des relations avec les tiers pour Xbox à l’époque, a affirmé que les représentants de Nintendo « se sont moqués de leur cul » pendant toute la durée de la réunion. Cela a dû être décourageant pour les géants américains, mais apparemment, cela a été assez bien pris par Nintendo, qui avait de grands projets pour la prochaine console Gamecube. Après avoir essuyé leurs larmes et poliment refusé, le reste appartient à l’histoire car le Gamecube est devenu un succès et la Xbox a été aidée par sa propre exclusivité massive, Halo. Qui sait comment le paysage aurait changé si cela avait été différent.

Sur ce, je vous dis adieu pour une autre semaine ! Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez autre chose de la colonne! A défaut, bonne semaine et à dans sept !