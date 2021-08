Gaming dApp TreasureKey s’intégrant à la blockchain SX Network » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

TreasureKey, une collection de jeux de blockchain décentralisés, sans confiance et immuables fonctionnant directement sur la chaîne, a annoncé l’intégration avec le réseau SX, une blockchain qui combine une plate-forme de contrat intelligent avec une trésorerie communautaire en chaîne et une plate-forme de marché de prédiction native appelée SportX .

Avec ce partenariat, TreasureKey construira ses jeux directement dans la plate-forme SportX, et vice versa avec SportX sur TreasureKey. TreasureKey permettra également de parier sur le jeton SX de SX Networks. Tous les frais de référence générés par cette intégration seront versés au Fonds communautaire SX.

Les jeux sur TresureKey sont alimentés par le Chainlink VRF (Verifiable Random Function), une source de hasard prouvée et vérifiable conçue pour les contrats intelligents. C’est aussi une autre forme de RNG inviolable (Random Number Generator).

De plus, la collection de jeux blockchain de TreasureKey en a déjà fait l’une des meilleures applications de jeu sur Binance Smart Chain et l’une des cinq meilleures applications sur le réseau Polygon.

Les jeux actuellement sur TreasureKey incluent :

Coin Flip Barbell Roll Roulette Dice

« Nous sommes ravis d’être le premier fournisseur de casinos et de jeux à lancer sur SX Network ! Notre partenariat avec SX Network et SportX nous permettra de développer davantage la base d’utilisateurs et nous aidera dans notre mission d’être le casino décentralisé de classe mondiale n°1 alimenté par des contrats intelligents sur la blockchain.

– Eliz Swann, co-fondateur de TreasureKey