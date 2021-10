Gaming Forum ResetEra racheté par Esports Network pour 4,5 millions de dollars

Image : Réinitialiser l’ère

Quatre ans après la naissance du populaire forum de jeux, ResetEra, des cendres de NeoGAF, il a été vendu à un réseau de sites d’esports suédois pour un montant impressionnant de 4,5 millions de dollars. Alors que l’accord met un prix sur la valeur auparavant non quantifiable de discussions telles que « Comment Blizzard a-t-il réussi à vendre Overwatch pour 60 $ », il souligne également la dynamique désordonnée de la façon dont Internet est monétisé et qui en profite .

ResetEra a été créé en 2017 après l’implosion du forum de jeux NeoGAF à la suite d’accusations portées contre le propriétaire de ce site pour inconduite sexuelle. Alors que le propriétaire de NeoGAF a nié les allégations, les modérateurs ont démissionné en masse et de nombreux utilisateurs ont afflué vers le ResetEra nouvellement formé dans le but de créer un espace pour discuter des jeux qui seraient moins toxiques et plus inclusifs.

« ResetEra.com est une autre étape dans notre stratégie de croissance par acquisitions et de création de communautés plus pertinentes avec des groupes cibles attrayants et en croissance auxquels de nombreuses entreprises souhaitent s’exposer », a déclaré Björn Mannerqvist, PDG de l’acheteur, MOBA Network, dans un communiqué de presse. communiqué annonçant la vente.

Selon MOBA Network, un groupe de forums où les joueurs partagent des informations et des stratégies pour des jeux compétitifs comme Dota 2, ResetEra compte plus de 45 millions de messages sur le forum et environ 55 000 membres. Cela a apparemment rapporté environ 700 000 $ de revenus grâce aux publicités au cours de la dernière année, ce qui, selon la société, représente une marge bénéficiaire d’EBITDA de 80%. En d’autres termes, ResetEra est bon marché et rapporte une somme d’argent décente.

MOBA et ResetEra n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le succès de ResetERA dans son mandat d’éliminer la toxicité et d’être plus inclusif reste à débattre, mais des initiés de l’industrie du jeu comme le fondateur des Game Awards Geoff Keighley et d’autres ont contribué à l’établir au fil des ans comme un point d’accès Internet pour les dernières nouvelles et les discussions entourant le dernières controverses sur les jeux. Maintenant, au moins une personne semble prête à profiter généreusement de cette réputation.

L’utilisateur Cerium, le seul propriétaire avant la vente, a tenté de rassurer les utilisateurs dans une mise à jour aujourd’hui que rien ne changerait de manière significative pour eux. « Le personnel conservera une totale indépendance en matière de modération et de gestion quotidienne du site », écrivent-ils. « Cette indépendance sera considérée comme absolument sacrée, de la même manière que l’indépendance éditoriale est traitée dans les publications journalistiques. »

Cerium a également déclaré que l’équipe technique existante déterminerait ses propres arrangements avec le MOBA, tandis que les modérateurs bénévoles continueraient de ne pas être rémunérés. Ils ont également promis aux utilisateurs que leurs données privées (ResetEra nécessite une adresse e-mail vérifiée) ne seraient pas utilisées à mauvais escient.

« MOBA Network n’est pas dans le secteur des données utilisateur et ne le sera jamais », a écrit Cerium. « Ils ne vont pas vendre vos données. Rien ne changera sur la façon dont vos données sont traitées et protégées.

De nombreuses affiches de ResetEra ont répondu positivement, félicitant Cerium pour la vente. D’autres ont partagé des inquiétudes quant à savoir si cela affecterait la modération lorsque des problèmes politiques surgissent. « Je ne veux pas que les bons messages alt soient encouragés et ne soient pas immédiatement bannis », a écrit l’un d’eux.

Un autre a suggéré avec insolence : « toute personne ayant plus de 10 000 posts devrait également être payée », un sentiment qui s’est transformé en son propre fil conducteur satirique. A écrit une personne : « Si les mods ne sont pas payés, quelle chance avons-nous ? »