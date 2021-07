Gamma Ray sortira l’album “30 Years Live Anniversary” en septembre

Hambourg, Allemagne RAYON GAMMA a livré des déclarations impressionnantes de sa propre philosophie musicale à la communauté mondiale du heavy metal depuis plus de 30 ans maintenant. Fondé et dirigé par Kai Hansen après son départ du célèbre groupe de power metal allemand BONJOUR, RAYON GAMMA enregistré 11 albums studio entre 1989 et 2015. Aux côtés Dirk Schlächter (basse), Henjo Richter (guitare), Michel Ehre (batterie) et Frank Beck (voix), Hansen est le chanteur, guitariste et auteur-compositeur en chef du groupe.

La puissance expressive de la musique du groupe se reflète dans leurs concerts énergiques. Il n’y a pratiquement pas de festival de métal renommé où RAYON GAMMA n’a pas secoué les foules et à peine un magazine de métal européen qui n’a pas présenté au moins un RAYON GAMMA histoire de couverture.

Au RAYON GAMMAle prochain album live de « Anniversaire des 30 ans en direct », le groupe aimerait inviter tout le monde à la fête qui était leur seul et unique spectacle en 2020. En raison de COVID-19, le groupe n’a pas pu jouer de spectacles, ils ont donc décidé de faire un événement en direct et d’installer une grande scène dans le dôme de l’ISS à Düsseldorf, en Allemagne. Cet événement a eu lieu le 27 août et a été diffusé aux fans du monde entier.

Vérifier “Pays de la liberté” de cet événement en direct ci-dessous.

Plusieurs caméras ont enregistré le meilleur du power metal avec un clavier invité Corvin Bahn et ancien (et premier !!) RAYON GAMMA chanteur Ralf Scheeper en tant qu’invité très spécial. Cette émission diffusée en direct sortira sous la forme d’un double album live à la fois audio et vidéo via oreilleMUSIQUE.

En raison du COVID-19, ce concert, comme tant d’autres, s’est déroulé sans public. C’est pourquoi le groupe a décidé d’inviter les fans à envoyer des enregistrements de cris, de grêles et de sifflements à leur favori. RAYON GAMMA chansons, qui seront ajoutées à la fin du spectacle et donneront aux fans la chance de participer à cette sortie.

« Anniversaire des 30 ans en direct » sortira en CD digipak, en 3xLP sur vinyle noir et en numérique. De plus, il y aura une édition limitée 3xLP sur vinyle de couleur. Chacun des trois LPs sera pressé sur une couleur de vinyle différente.

Le CD/DVD et le vinyle seront disponibles le 12 novembre ; la version numérique sortira le 10 septembre.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).