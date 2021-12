Gamme d’acheteurs pour Inter

29/12/2021 à 17:24 CET

La situation économique difficile que traverse l’Inter Milan semble se terminer par une vente du club à court terme. La danse des noms grandit et le jeu a commencé. Le club « neroazzurri » perd 15 millions par mois et a clôturé la saison dernière avec plus de 300 « kilos » de pertes.

Les chiffres, publiés par le ‘International Business Times’ sont accompagnés de la confirmation de la vente au fonds saoudien ‘PIF’. Oui, le même que Newcastle a acheté il y a quelques mois.

L’opération, selon le média new-yorkais, deviendra officielle dans les prochaines semaines et a été clôturée à 1 000 millions d’euros. Une énorme injection d’argent pour faire de l’Inter le club le plus riche du monde.

Ces informations sont différentes de celles publiées hier par la ‘Gazzetta dello Sport’. Le journal italien affirme que Steven Zhang, président du club ‘neroazzurri’, est aux États-Unis pour rencontrer d’autres acheteurs potentiels. Concrètement, et toujours selon la ‘Gazzetta’, trois offres nord-américaines. Filtré, celui de Straus, propriétaire du ‘Bridge Sports’. A la fin de la journée, une danse de noms et rien de fermé jusqu’à ce que l’Inter lui-même explique le contraire. La vente, oui, ça semble sûr.