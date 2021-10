Gamme de départ pour le Xfinity 500

Après que Kyle Larson a remporté les trois dernières courses éliminatoires de la NASCAR Cup Series, il n’est pas surprenant qu’il soit en pole pour le Xfinity 500 à Martinsville Speedway dimanche (14 h HE, NBC) pour la dernière course éliminatoire des éliminatoires avant le vainqueur- événement de championnat à tirage complet au Phoenix Raceway le 7 novembre.

Larson a remporté neuf courses cette saison – quatre rien qu’en séries éliminatoires – et est en tête du classement des séries éliminatoires avec seulement deux courses à disputer. Et parce qu’il a remporté les deux premiers sur trois lors de la ronde des 8, il est le seul pilote bloqué dans le championnat 4, donc les trois autres prétendants au titre seront déterminés à Martinsville.

Guide des séries éliminatoires NASCAR : tout ce que vous devez savoir sur le format des séries éliminatoires

Cependant, en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Cela vaut également pour les courses éliminatoires, et les pilotes éliminatoires commenceront à l’avant du peloton.

Ainsi, sans qualification, NASCAR détermine la formation de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici un aperçu de la formation de départ pour le Xfinity 500 à Martinsville dimanche.