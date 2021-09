Gamme iPhone 13, iPad et iPad mini maintenant disponibles

in

La gamme iPhone 13 est désormais disponible à la commande ou à retirer en magasin. Il en va de même pour les nouveaux iPad et iPad mini.

Achetez l’iPhone 13 et l’iPad mini maintenant

L’iPhone 13, mini, Pro et Pro Max sont tous répertoriés comme disponibles ici au Royaume-Uni, tout comme l’iPad mini et les clients iPad en Australie et en Nouvelle-Zélande profitent de leurs nouveaux appareils depuis des heures. Le stockage en ligne américain n’avait pas été mis à jour au moment de la rédaction de cet article, mais cela suivra sous peu.

Si vous êtes intéressé par un nouvel appareil, The Mac Observer propose de nombreux rapports sur toutes les différentes fonctionnalités :

Ceux qui veulent une Apple Watch Series 7 vont devoir patienter un peu plus longtemps. Le portable devrait être disponible “plus tard cet automne”, selon Apple.