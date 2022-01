Gamme Xbox Series X/S 2022 : Starfield, Redfall et plus

Photo : Mohd Syis Zulkipli (Shutterstock)

Halo infini. Forza Horizon 5. La marche incessante du Game Pass vers la domination mondiale en endoctrinant tout le monde sur la planète. Il est difficile d’imaginer que la Xbox ait une meilleure année que 2021 – et, bien sûr, la prochaine liste de la console semble certainement moins luminescente que celle de l’année dernière. Mais 2022 n’est pas vide, grâce à une poignée de jeux exclusifs alléchants (enfin, exclusifs à la console, pouah) à l’horizon.

Broyeurs

Imaginez un jeu qui utilise le réalisme affiné de Skate et l’applique à l’art du snowboard obsédé par le style. D’après les images de pré-sortie, c’est exactement ce qu’est Shredders. Une bande-annonce de l’E3 2021 n’a pas montré de coureurs tournant comme une toupie ou grinçant sur des câbles de levage ; vous ne trouverez aucun hijinks défiant la gravité de style SSX ici. Au lieu de cela, les joueurs ont fait des backflips doux comme du beurre, des 180 flottants et des 7s de liège à l’arrière – un ensemble d’astuces que vous pourriez, avec un peu de pratique, piétiner dans le monde réel. Shredders, qui est en gestation en prototype depuis 2007, devait initialement dévaler les pistes en décembre 2021, juste au début de la saison de snowboard IRL, mais a été retardé en octobre dernier.

Date de sortie: Février 2022 (putain d’enfer)

Capture d’écran : Finji

Tunique

Si le succès fulgurant de Death’s Door était une indication, il y a un appétit pour les jeux d’action inspirés de Zelda sur Xbox. Tunic, un jeu sur « un petit renard dans une grande aventure », partage beaucoup de ce qui a rendu la porte de la mort si formidable : une perspective isométrique, un protagoniste animal digne de l’aww, des visuels picturaux saisissants, des donjons remplis d’énigmes et à base d’épée combat contre des monstres fantastiques. Mais la plus grande similitude entre ces jeux est la confiance dans le joueur – que vous saurez quoi faire, où aller et comment y arriver avec un minimum d’instructions.

Date de sortie: 16 mars 2022

Capture d’écran : Monde du jeu GSC

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl

STALKER 2: Heart of Chernobyl n’est pas sorti avant trois mois et est déjà intervenu. Le mois dernier, le développeur GSC Game World a annoncé son intention d’inclure les NFT – une énorme putain d’arnaque et aussi, comme, la tendance la plus ennuyeuse – dans son prochain jeu de tir à la première personne. Le contrecoup a été rapide et fort, et GSC Game World est revenu à l’annonce dans les 24 heures, mais pas avant de doubler avec des « excuses » presque instantanément supprimées. STALKER 2, un jeu de tir d’apocalypse d’apparence solide, est à surveiller. Mais si le drame de pré-sortie déjà juteux, y compris de multiples annulations, est une indication, la conversation autour du jeu sera également à surveiller.

Date de sortie: 28 avril 2022

Capture d’écran : 343 industries

Plus Halo Infini

Pour la première fois dans l’histoire de la série, la partie multijoueur de Halo est pilotée par un modèle saisonnier gratuit. La saison deux apportera des fonctionnalités manquantes de la version actuelle de Halo Infinite, comme la prise en charge d’une campagne coopérative. La troisième saison, qui devrait commencer plus tard dans l’année, ajoutera le mode Forge de création de carte. Si nous parlons de rêveries totales, le développeur 343 Industries introduit également des éléments supplémentaires pour la campagne solo. Hé, on ne sait jamais ! Après tout, à la fin de l’année dernière, Microsoft a déposé une marque pour « Halo : the Endless ». (Voici un aperçu rempli de spoilers de ce que cela pourrait signifier.)

Date de sortie: Début mai 2022

Image : Arkane

Chute rouge

L’acquisition par Microsoft de Zenimax, la société mère de Bethesda et de tous ses studios constituants, rapporte déjà des dividendes. Bien que le premier jeu sur console publié sous le nouveau régime – la simulation immersive d’Arkane, Deathloop – soit actuellement exclusif à PlayStation 5, il y en a déjà un autre dans la chambre. Ce serait Redfall (également développé par Arkane), un jeu de tir coopératif en monde ouvert sur le meurtre de vampires. Arkane n’a pas encore montré de gameplay officiel, mais si Redfall ressemble au reste de l’œuvre du studio, ce sera magnifique et évocateur et donc si réel… et gérera aussi pire que le célèbre Mako de Mass Effect.

Date de sortie: Été 2022

Capture d’écran : Logiciel Ebb

Mépris

Le mépris arrive enfin en 2022. Probablement. Peut-être. Annoncé pour la première fois en 2014, le jeu d’horreur inspiré de HR Giger est réapparu en 2020 dans une vitrine numérique destinée à attirer l’attention sur les jeux lancés dans la fenêtre de lancement de la Xbox Series X. (C’était des mois avant que la Xbox Series S ne soit officiellement annoncée.) Après un an et un changement de silence radio, le directeur créatif de Scorn a annoncé le retard du jeu via la mise à jour Kickstarter, dans laquelle il a signé avec un ton étrangement contradictoire, des contributeurs pratiquement audacieux pour demander un remboursement. Un peu sur le nez, si vous voulez mon avis.

Date de sortie: octobre 2022

Image : Bethesda

Starfield

Starfield, un jeu sur un sandwich dans l’espace, n’est pas un monde ouvert. Ce sont des mondes ouverts. Le premier RPG approprié de Bethesda en deux présidences se déroule sur plusieurs planètes – une prochaine étape appropriée, si l’on considère le penchant du studio pour les terrains de jeux époustouflants. C’est également le premier jeu développé par Bethesda et publié sous la responsabilité de Microsoft. En 2020, tout en décrivant les ramifications de l’acquisition, le patron de Xbox Phil Spencer a déclaré «[the deal] n’a pas été fait pour retirer des jeux à une autre base de joueurs comme ça. … Je n’ai pas besoin d’aller expédier ces jeux sur une autre plate-forme que celles que nous prenons en charge. Starfield ne vient pas sur PlayStation.

Date de sortie: 11 novembre 2022

Image : Studios de chat triste

Remplacé

L’un des jeux Xbox les plus intrigants de 2022 est également l’un des plus petits. Remplacé, une plate-forme d’action 2.5D située dans une version de l’Amérique des années 1980 qui est un peu plus imprégnée de néon que la vraie chose, vous présente comme une unité d’intelligence artificielle coincée à l’intérieur d’une unité d’intelligence non artificielle (alias un humain). Des scènes dramatiquement encadrées et des combats de John Wick lui donnent une sensation cinématographique. Aussi: des airs de tueur.

Date de sortie: À déterminer 2022

Capture d’écran : Jumpship

Somerville

Si vous avez été dans les limbes en attendant un nouveau jeu de Playdead, les créateurs d’Inside, eh bien, vous devrez encore attendre. Mais Somerville pourrait assouvir cette envie. Somerville, un puzzle-plateforme dont les classements de recherche Google potentiels sont mis à genoux par la quatrième meilleure banlieue de Boston, ressemble à War of the Worlds fait dans un style aussi sobre et épuré que Limbo et Inside. Petite surprise là, puisqu’un des co-fondateurs de Playdead est crédité sur Somerville.

Date de sortie: À déterminer 2022

Microsoft, qui compte plus de deux douzaines de studios de développement de jeux sous son égide, a une tonne de fers au feu, mais n’a pas prévu de fenêtre de sortie pour beaucoup d’entre eux :

Fraîchement sorti de Forza Horizon 5, Playground Games travaille sur une nouvelle entrée dans la longue série de RPG fantastiques Fable. La saga de Senua: Hellblade II a l’air terrifiante mais magnifique. une suite à l’embardée du capitalisme de 2019 Les mondes extérieurs. Un redémarrage de Perfect Dark est à venir, travaillé par un nouveau studio appelé The Initiative. Crystal Dynamics, connu pour les récents jeux Tomb Raider et, euh, Marvel’s Avengers, aide également au développement.Bright Memory Infinite, un jeu de tir à la première personne et le premier jeu présenté publiquement comme fonctionnant sur une Xbox Series X, a frappé le PC en dernier année mais n’a toujours pas de date de sortie Xbox. Rare’s Everwild, annoncé en 2019, ne sortira pas cette année – le vénérable studio l’aurait retardé en interne jusqu’en 2024 – mais peut-être que 2022 est l’année où nous avons enfin un aperçu à quoi sert ce très joli jeu.

Certains pourraient sortir de nulle part, c’est sûr. Plus probablement, ils sont potentiellement dans des années. Au lieu d’un vaste portefeuille d’exclusivités propriétaires, attendez-vous à ce que Microsoft poursuive sa stratégie éprouvée consistant à convaincre tout le monde sur la planète de s’inscrire au Game Pass ; Rainbow Six Extraction, Nobody Saves the World, Atomic Heart, Slime Rancher 2, A Plague Tale: Requiem, A Memoir Blue et Edge of Eternity, entre autres jeux attendus, sont tous confirmés pour venir au service le même jour où ils sont disponible partout ailleurs.

Tout le monde peut deviner ce qui arrive réellement au service lui-même. Microsoft n’hésite pas à changer ses offres en un clin d’œil ; au cours des dernières années, il a augmenté le prix du Xbox Game Pass pour PC, rebaptisé Xbox Game Pass pour PC en PC Game Pass, a renversé sa politique de longue date sur la nécessité de payer pour Xbox Live pour jouer gratuitement en ligne jeux sur Xbox, et a complètement retiré le nom Xbox Live.

Pendant ce temps, Microsoft a rendu Xbox Game Pass Ultimate, le niveau le plus cher, plus attrayant, en ajoutant des avantages, comme un abonnement intégré à EA Play, qui ne sont pas disponibles pour ceux qui s’abonnent à un niveau de base. À quel moment un tel fossé se traduit-il par une augmentation des prix ?