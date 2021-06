Ganaz lève 7 millions de dollars pour un logiciel de main-d’œuvre agricole et se développera avec de nouveaux outils financiers

Les ouvriers agricoles apprennent à utiliser le logiciel de Ganaz. (Photo Ganaz)

Nouveau financement: Ganaz, basée à Seattle, une startup axée sur l’apport d’outils de gestion de la main-d’œuvre et financiers au secteur agricole, a levé 7 millions de dollars dans le cadre de la série A. Le nouveau financement fait suite à une année de croissance pour la startup qui a vu sa clientèle augmenter de près de 10 fois pendant la pandémie de COVID-19. Il dessert maintenant plus de 175 000 travailleurs de l’industrie alimentaire.

Hannah Freeman, PDG et co-fondatrice de Ganaz. (Photo Ganaz)

La technologie: Le logiciel de l’entreprise offre des outils d’intégration, de formation, de communication et d’analyse des employés aux travailleurs agricoles, aux producteurs et aux transformateurs d’aliments à travers l’Amérique du Nord. Ganaz sert actuellement 75 employeurs aux États-Unis et au Mexique. Les employeurs utilisent également Ganaz pour mener des enquêtes anonymes pour leurs effectifs et communiquer avec des employés dispersés.

Le PDG de Ganaz, Hannah Freeman, a déclaré que Ganaz espère s’étendre à huit pays supplémentaires, principalement en Amérique latine, d’ici la fin de l’année.

Nouvelle technologie financière : Plus tard cette année, la société se développera avec un service de carte de paie Mastercard pour numériser les documents financiers pour ses clients. Il espère éliminer les chèques papier, que Freeman a déclaré que 90% de l’industrie utilise encore. Au fil du temps, Freeman a déclaré que ces services financiers pourraient atteindre environ les deux tiers des activités de l’entreprise.

Source de financement: Le nouveau financement est dirigé par Trilogy Equity avec la participation de Bessemer Venture Partners, Founders’ Co-op, Taylor Ventures, AgFunder et Techstars.

“Nous avons investi dans Ganaz parce que nous croyons fondamentalement que vous pouvez très bien faire en faisant le bien, et nous l’avons vu dans d’autres sociétés de notre portefeuille axées sur la mission”, Peter van Oppen, associé chez Trilogy Equity et nouveau membre du conseil d’administration de Ganaz , a déclaré dans un communiqué. À ce jour, Ganaz a levé 10,4 millions de dollars de financement.

L’équipe: Ganaz emploie actuellement 11 personnes. Freeman a déclaré que son entreprise embaucherait bientôt plus de 30 nouveaux membres d’équipe dans l’ensemble de l’entreprise, qui est un diplômé de Techstars Seattle. Freeman a précédemment travaillé chez Fair Trade USA avant de lancer Ganaz avec Sri Artham, qui a quitté l’entreprise en 2018 et a ensuite fondé la startup de viande végétale Hooray Foods à San Francisco.