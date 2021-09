Ganesh Chaturthi 2021 Date: Joyeux Ganesh Chaturthi 2021, Puja Timings, Shubh Muhurat, Mantras, Histoire, Signification et Importance

À la fin des festivités, le Seigneur Ganesha est immergé dans l’espoir qu’il reviendra bientôt bénir et répandre le bonheur sur ses fidèles l’année prochaine.

Ganesh Chaturthi 2021 Date et heure, histoire, signification: L’un des festivals les plus animés et joyeux des hindous est sans aucun doute le Ganesh Chaturthi. Selon les traditions, le Ganesh Chaturthi marque le jour où Lord Ganesha est né et est devenu le symbole de la sagesse, de la richesse et de la prospérité. Le festival qui est célébré dans différentes régions du pays avec enthousiasme et enthousiasme tombe le 10 septembre de cette année. Le festival qui s’étend sur une période de onze jours est célébré en installant une idole du Seigneur Ganesha sous un temple de fortune fait de tente et de bâche à travers des milliers d’endroits à travers le pays. La période de festivités de onze jours prendra fin le 21 septembre de cette année, ce qui coïncide avec le Chaturthi Tithi de Shukla Paksha au cours du mois de Bhadrapada.

Importance de Ganesh Chaturthi

Des idoles colorées et magnifiques qui touchent le ciel, sculptées par des artistes de différentes régions du pays, sont installées dans le temple de fortune dans une zone ouverte à différents endroits du pays. Individuellement, la plupart des familles installent une plus petite idole du Seigneur Ganesh le même jour et adorent l’idole tout au long de la période de onze jours. Le culte commence par le rituel pranapratishtha qui est mené pour rajeunir l’idole artificielle avec l’esprit du Seigneur Ganesha. L’idole est rendue hommage par les fidèles de 16 manières appelées shhodashopachara.

L’idole est offerte avec une variété de modaks ou de ladoos qui sont censés être le dessert préféré de Lord Ganesha avec de la noix de coco, des plats sucrés et d’autres délices. Comme la plupart des festivals célébrés dans le pays, la célébration ne se limite pas au culte et au prashad et s’étend aux célébrations avec les amis, les familles, la danse, le chant et le port de vêtements festifs et neufs le jour. À la fin de la période de onze jours, l’idole est immergée dans les ruisseaux d’eau bénite à travers le pays, y compris les mers, les rivières et les ruisseaux. À la fin des festivités, le Seigneur Ganesha est immergé dans l’espoir qu’il reviendra bientôt bénir et répandre le bonheur sur ses fidèles l’année prochaine.

Shubh Muhurat 2021

Selon le calendrier hindou, l’heure propice de Ganesh Chaturthi ou Muhurat pour installer l’idole du Seigneur Ganesha commence à minuit le 10 septembre et reste toute la journée du 10 septembre pour se terminer à 21h57. En ce qui concerne le moment le plus approprié pour le culte du Seigneur Ganesha, le muhrat commence à 11h03 le matin du 10 septembre et dure environ trois heures et demie pour se terminer à 13h33.

