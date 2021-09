Ganesh Chaturthi 2021: Le chocolat Ganpati à l’argile de bricolage ‘Bappa’, les idoles écologiques ‘Lord Vinayak’ définissent de nouvelles tendances

Contrairement à l’année dernière, puisqu’il n’y a relativement pas de blocages dans les villes, les fabricants d’idoles font des affaires florissantes. (photo PTI)

Ganesh Chaturthi 2021 : Ce Ganesh Chaturthi, il s’agit d’une approche « penser vert ». De plus en plus de gens optent cette année pour les idoles écologiques de Lord Ganpati. De Mumbai à Bhopal, de Delhi à Puri, les fidèles proposent des idées innovantes pour célébrer la naissance de « Vighnaharta ». Alors que les idoles fabriquées à partir de méthodes traditionnelles telles que le POP ou le plâtre de Paris sont toujours en demande, il y a un virage marqué vers les sculptures « kachchi mitti » de Ganpati. Les sites d’achat en ligne populaires tels qu’Amazon et Flipkart vendent également des idoles biologiques de Ganpati. À partir de Rs 300, les prix peuvent aller jusqu’à Rs 5 000 selon la taille et le « shringar » des idoles de Ganesh. Manu Shrivastava, un habitant de Ghaziabad, a également décidé d’opter pour des idoles « kachchi mitti » cette année. S’adressant à FE Online, elle dit qu’« en raison de Covid, sortir de chez soi pour visarjan est un problème. De plus, les idoles POP causent la pollution de l’eau. Nous devons prendre un appel. Les traditions et l’environnement doivent être équilibrés.

À Mumbai, l’épicentre de toute la frénésie Ganpati, il y a une touche sucrée dans le traditionnel Ganpati sthapana – chocolat Ganesha. Zarine D’souza, boulanger à domicile devenu entrepreneur, nous parle de cette nouvelle façon d’adorer ‘Bappa’. « Il y a une nouvelle conscience parmi les gens. Le chocolat Ganesh a également un avantage unique. Après ‘visarjan’, dans du lait chaud, vous pouvez le distribuer comme prasad.

Ensuite, il y a des cours de bricolage où l’on peut apprendre à fabriquer des idoles de Lord Ganesh à la maison en utilisant de l’argile et du moule. Des cours en ligne sont dispensés dans et autour de Mumbai pour les fidèles qui souhaitent adorer Lord Vinayak d’une manière plus respectueuse de l’environnement. À Bhopal, les idoles fabriquées à partir de bouse de vache sont également très demandées ces jours-ci. En utilisant des matériaux tels que la « maida » et la poussière de bois, Kanta Yadav fabrique ces idoles de terre Ganpati dans la capitale MP. Non seulement Bhopal, mais les idoles de Yadav sont également vendues à des clients à Delhi et à Pune, a déclaré l’agence de presse ANI. L’immersion d’idoles étouffe les rivières, c’est donc la bonne façon maintenant, dit Yadav.

‘Tree Ganesha’ lancé par un artiste basé à Mumbai Dattadri Kothur aka Datta est un succès parmi les clients. La plupart des idoles sur le site officiel de ‘Tree Ganesha’ sont en rupture de stock, ce qui montre non seulement la demande, mais aussi l’intention écologique du public.

