Ganga en Fnac pour la console Switch Lite et le Black Friday

En el mundo de las consolas portátiles no hay ninguna duda que los modelos de Nintendo son sin duda las mejores opciones. Así lo confirma el gran éxito de la Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. En este caso, hay que diferenciar las capacidades de uno y otro modelo. Por un lado tenemos que la Switch es el más completo pudiéndola usar tanto de consola de sobremesa como portátil, mientras que the versión Lite se trata de una consola completemente portable. Si estás pensando comprar una, ahora puedes aprovechar el descuento disponible por la Nintendo Switch Lite en Fnac.

Lo cierto es que su gran éxito hace que el fabricante no suela ofrecer ninguno de estos modelos con grandes descuentos. Sin embargo, ahora y con motivo del famoso Black Friday, en Fnac podemos conseguir la consola Switch Lite rebajada.

Ahorra dans la console Nintendo Switch Lite

Y es que mientras que su precio habitual de venta es de 229,99 euros, en Fnac la encontramos a un precio original de 219,99 euros y se le ha aplicado un descuento que hace que su precio baje hasta los 209,99€. La oferta incluye el envío gratis para socios Fnac, ofrece la posibilidad de recogida en tienda de forma totalmente gratis, recogerlo en un punto de recogida o bien que nos lo envien a casa con un plazo de entrega de 24 horas o de entre dos y tres jours avec un coût supplémentaire de 6,49 et 3,49 euros respectivement.

La mejor consola portátil

En lo que a la propia consola se refiere, hay que decir que esta versión Lite es una de las consolas más vendidas, no solo por la gran cantidad de juegos disponibles sino también por su precio y por ser una consola portable con la que es posible Disfrutar de nuestros títulos favoritos allá donde vayamos.

Esta Nintendo Swith Lite es una consola compacta, ligera y fácil de transportar de un lado para otro. Incluso podemos hacer uso de algunos de los estuches o fundas compatibles avec la Switch Lite que protegen la consola de cualquier golpe cuando la transportamos.

Set trata de une consola que dispone de los controles integrados en el propio dispositivo, incluyendo la cruceta clásica, botones, joysticks y gatillos. Di pantalla es de 7 pulgadas y ofrece una gran calidad de imagen para poder disfrutar al maximo del amplio catálogo de juegos available for este modelo.

Hay que recordar que esta consola Nintendo Switch Lite permite disfrutar de todo tipo de juegos, tanto físicos como digitals, ya que nos permite también contar with the suscripción a Nintendo Switch Online. Por si fuera poco, es posible conectar hasta ocho consolas para disfrutar de todo tipo de juegos cooperativos con nuestros amigos o familiares. También ofrece la posibilidad de acceder a un gran catálogo de juegos clásicos de NES.

Ahora bien, antes de comprarla es important saber que la versión Lite está enfocada 100% al jueg portátil, por lo que no se puede conectar a nuestro televisor como ocurre con la Nintendo Switch. Las dimensions de esta versión Lite son 9,1 x 20,8 x 1,39 cm y tiene un peso de tan solo 275 grammes.