Ganga en Worten, portátil Lenovo Yoga muy potente al mejor precio

Si eres de los que el ordenador portátil es tu herramienta de trabajo y estás pensando cambiar el tuyo viejo, entonces seguro que estás buscando un equipo con un potente hardware que te ofrezca el mejor rendimiento posible in todo tipo de tareas. En ese caso, ahora tienes la oportunidad de conseguir un potente portátil Lenovo muy rebajado.

La oferta llega a través de Worten, ya que desde hace unos días se han activado numerosos descuentos con motivation de la proximidad al Black Friday 2021. Entre todos ellos, podemos encontrar un portátil Lenovo Yoga S740-14IIL en el que podemos ahorrar 200 euros en su compra.

Offre pour le portage Lenovo Yoga S740-14IIL

Oui que este equipo, con la configuración de hardware con la que cuenta, tiene un precio oficial o de venta recomendado de 1249 euros. Sin embargo, Worten ha aplicado un descuento del 16% sobre este modelo y ahora permite conseguirlo por solo 1049 euros.

Una oferta que además, incluye los gastos de envío gratis, una fecha estimada de entrega de tan solo uno o dos días laborables y que ofrece la posibilidad de financiar su pago hasta en tres meses sin ningún tipo de interés.

Potente hardware para ejecutar todo tipo de tareas

Entrando en detalle sobre la configuración de este portátil Lenovo, hay que indicar que en su interior está equipado con un potente procesador, un Intel Core i7-1065G7, y una memoria RAM de nada más y nada menos que de 16 GB. Para el almacenamiento interno, cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go que permite almacenar todo cuanto queramos sin miedo a quedarnos sin espacio fácilmente y que ofrece una gran velocidad de acceso y transferencia de archivos.

Se trata de un equipo con pantalon de 14 pulgadas tipo IPS que ofrece une résolution Full HD et un brillant de hasta 400 nits. La tarjeta gráfica con el que está equipado este portátil es una NVIDIA GeForce MX250, por lo que también vamos a poder usar este portátil Lenovo en nuestros moments de ocio si somos de los que no gustan los juegos de PC.

En el apartado de conectividad hay que destacar que cuenta con Wi-Fi et Bluetooth y que además dispone de puertos USB tipo C 3.1, puertos USB tipo A, así como mini Jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono. El sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que Windows 10 en su versión Home, que viene ya preinstalado en el equipo.

Hay que destacar también que dispone de dos altavoces optimizados con Dolby Atmos que ofrecen une expérience unique de sonido y incorpora une webcam integrada. A nivel estético, hay que decir que se trata de un portátil compacto que cuenta con unas dimensions de 32,23 cm de ancho, 21,2 cm de profundidad, solo 1,5 cm de grosor y tiene un peso total de 1,4 kilogramos. Un equipo que podemos llevar cómodamente en cualquiera de las bolsas, maletines o mochilas compatibles con portátiles de 14 pulgadas para protegerlo de cualquier golpe o caída fortuita.