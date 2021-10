Ganga et MediaMarkt! Barra de sonido Sony en offre pour 119€

Es más que posible que no estés del todo contento con la calidad de sonido que ofrece la tele que utilizas en casa, y que estés dándole vueltas a la posibilidad de tomar cartas en el asunto. Nosotros queremos ponértelo más fácil posible y te mostramos la posibilidad de comprar una barra de sonido Sony bastante potente a un precio irrésistible.

El modelo exacto del que estamos hablando es la Sony HT-SF150, un dispositivo que consta de un único elemento y que podrás colocar de una forma bastante cómoda en el salón debido a que tiene unas dimensiones bastante reducidas: 900 x 64 x 88 millimètres. El caso es que ahora mismo puedes comprar este producto pagando únicamente 119 euros, toda una ganga a la que debes sumar que en estos momentsos los gastos de envío son gratuitos. No pierdas la oportunidad utilizando el enlace que dejamos a continuación:

Potencia de sobra con esta Sony

Uno de los grandes beneficios qué vas a lograr si decides hacerte con este producto es que pasaras de disfrutar de unos 20 W cuando estás viendo las películas y las series en el salón de tu casa, a nada menos que 120W. Un salto important y qué vas a notar de manera clara especialmente en el volumen que podrás utilizar sin que aparezca distorsión alguna (especialmente cuando los graves están muy presentes). Esto, además, se acompaña con un sonido estéreo ya que esta barra de sonido utiliza dos canales.

Apart, para que la experiencia que consigas sea lo mejor posible la Sony HT-SF150 incluye algunas tecnologías que permiten optimizar prácticamente cualquier tipo de reproducción que desees. Un par de ejemlos son S-Force Front Surround et Bass Reflex. La primera te permitirá lograr una alta fidelidad en el sonido para que esté lo más cerca posible de lo que disfrutas en los cines, por lo que es ideal para disfrutar de las series actuales. La segunda tecnología aumenta la intensidad de los graves para que estos lleguen a ser impactantes y, así, que los efectos en los juegos Hola música la puedes disfrutar al máximo.

Pas de tendrás problemas de conectividad

Lo cierto es que cualquier tipo de necesidad que vayas a tener en este apartado vas a verla satisfecha con esta barra de sonido. La compatibilidad que ofrece por lo tanto es amplísima, ya que no vas a encontrar dificultad alguna para conectarla utilizando tanto puerto de audio optique numérique côme HDMI (esto ofrece una alta calidad incluso en la calidad de video). Pero aquí no acaban las posibilidades, ya que este producto de Sony también permite utilizar Bluetooth, lo que evitará que tengas que poner cable alguno por medio y también que puedes disfrutar de la música de tu teléfono en la barra de sonido.

Otra buena opción que vas a encontrar en la Sony HT-SF150 es que tiene su parte trasera un puerto USB. Y este para qué sirve? Pues, por ejemplo, podrás conectar discos externos de alta capacidad en los que tengas archivos in formato MP3, WAV et WMA pour reproducirlos de forma directa sin tener que utilizar ningún dispositivo adicional de por medio. Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta que este es un modelo que te permite colgarlo en la pared en el caso de que así lo necesites, creemos que la oferta existente en MediaMarkt es de las que no debes dejar pasar. Pas de te parece?