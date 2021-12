Ganga Expressway : le projet phare est prêt à rouler

Le processus d’appel d’offres pour l’exécution du projet sur la base de la conception, de la construction, du financement, de l’exploitation et du transfert (DBFOT) en mode partenariat public-privé (PPP) est dans sa phase finale et le projet devrait être attribué dans les prochains jours.

La prochaine autoroute Ganga de 594 km de long, aussi grandiose dans sa conception que la rivière le long de laquelle elle sera développée, est enfin sortie de la planche à dessin, ayant récemment reçu une autorisation environnementale de l’autorité d’évaluation environnementale au niveau de l’État. Les travaux sur la nouvelle voie express de Rs 36 000 crore, qui relierait Meerut dans la partie ouest de l’Uttar Pradesh à Prayagraj dans l’est, devraient commencer d’ici la fin décembre, le Premier ministre Narendra Modi posant la première pierre du projet. .

Le processus d’appel d’offres pour l’exécution du projet sur la base de la conception, de la construction, du financement, de l’exploitation et du transfert (DBFOT) en mode partenariat public-privé (PPP) est dans sa phase finale et le projet devrait être attribué dans les prochains jours. Adani Enterprises, Ashoka Buildcon et IRB Infrastructure Developers sont les trois sociétés qui ont soumissionné pour le projet d’autoroute à six voies à accès contrôlé.

Près de 94 % des terrains nécessaires à cet effet ont déjà été acquis par l’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), l’agence nodale du projet, qui vise à le terminer d’ici 2025. Afin d’accélérer les travaux, le projet a a été divisé en quatre sections, chaque section comprenant trois paquets.

Traversant 12 districts – Meerut, Hapur, Bulandhshar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Rae Bareilly, Pratapgarh et Prayagraj – l’autoroute couvrirait 140 plans d’eau et aurait sept ponts routiers, 17 routes d’échange, 14 grands ponts , 126 ponts mineurs, 28 survols, 50 passages inférieurs pour véhicules et 946 ponceaux. Une fois opérationnel, il devrait réduire le temps de trajet entre Delhi et Prayagraj de 10 à 11 heures actuellement à seulement 6 à 7 heures. Le gouvernement de l’État prévoit d’étendre l’autoroute aux deux extrémités – de 110 km de Meerut à Tigri à la frontière Uttar Pradesh/Uttarakhand et de 314 km de Prayagraj à Ballia, dans la deuxième phase du projet.

Afin de lancer le projet, UPEIDA a obtenu un prêt de Rs 4 480 crore de la Punjab National Bank pour l’achat de terres. Cela a été fait en titrant les revenus de péage de l’autoroute Agra-Lucknow déjà opérationnelle. « Le montant du prêt a été mis à disposition au lieu de la titrisation des revenus de péage de l’autoroute Agra-Lucknow. C’est le premier projet à UP où nous nous dirigeons vers la monétisation », a déclaré un responsable de l’UPEIDA, ajoutant qu’en agissant ainsi, le gouvernement créerait des revenus supplémentaires pour le projet Ganga Expressway.

Selon Rajeshwar Burla, vice-président de la notation des entreprises à l’ICRA, « l’autoroute changera le paysage de la partie orientale de l’UP une fois qu’elle deviendra opérationnelle ». Il devrait servir de corridor industriel et relier les unités de production éloignées et les centres de production agricole à l’État et à la capitale nationale. En réduisant le temps de trajet de Meerut à Prayagraj, cela donnerait un énorme élan à l’industrie des produits agricoles périssables. Il servirait également de catalyseur pour l’implantation de nouvelles unités industrielles, d’unités de transformation alimentaire, d’industrie laitière ainsi que de petites et moyennes unités dans la région.

Le mouvement sur le projet de l’autoroute Ganga est intervenu quelques semaines après la mise en service de l’autoroute Purvanchal, longue de 341 km, qui relie la capitale de l’État Lucknow à Ghazipur à la frontière UP-Bihar. Deux autres autoroutes, l’autoroute Yamuna, reliant Greater Noida à Agra, et l’autoroute Agra-Lucknow sont déjà opérationnelles dans l’État.

