Ganga por este proyector con Chromecast ideal para ver series

Una de las grandes virtudes que ofrece este accesorio es que tiene unas dimensiones bastante reducidas (26,9 x 24,2 x 20,2 centimètres) lo que te permite llevarlo de un lado a otro con gran comodidad… algo en lo que también influye un asa muy cómoda que tiene en su parte superior. Con un diseño bastante atractivo, otra de las cosas que seguro te convencenes que este es un modelo que cuenta con mando a distance para poder gestionar la reproducción de contenidos de forma muy cómoda estés donde estés.

El proyector Formovie de WeMax del que estamos hablando también dispone de una batería en su interior que asegura un tiempo de uso de hasta très heures Sin tener que enchufar el dispositivo a la corriente, por lo que te dará tiempo a finalizar prácticamente cualquiera película que te apetezca tr y, como no, varios capítulos de las series available in las platesformas de video en streaming. Por cierto, de forma directa con los terminaux iOS et Android podrás acceder a las plateformas de las que hablamos sin dificultad alguna ya que integra un Chromecast. Vamos, que son todos posibilidades en este completo proyector.

Oferta para comprar este proyector

Si lo que hemos indicado por ahora te convence, y no debes olvidar que este es un modelo que cuenta con altavoces estéreo en su interior que son compatibles con Dolby, ahora mismo puedes aprovechar una oferta que te permite ahorrarte 100 euros al comprar el dispositivo, por lo que Unicamente tienes que pagar 299€ por un equipo de una calidad bastante alta y que además es parte de las promociones Prime de Amazon. La compra la puedes completar en el siguiente enlace:

Una gran calidad de imagen en este equipo

Con opciones tan útiles como por ejemplo el ofrecer un enfoque automático que es muy rápido y eficiente, una de las cosas que nos parecen más interesantes es que este proyector es capaz utilizar imágenes de hasta 120 poulgadas… por lo que, si tienes espacio necesario, disfrutarás de un partido de fútbol o de la última temporada de cualquiera de las series qué hay en plateformas como por ejemplo Netflix o HBO. Por cierto, que la resolución máxima que es capaz de utilizar el dispositivo del que estamos hablando es Full HD (Más que suficiente para no perder detalle alguno de cualquier cuenta que tengas en una plataforma online o contenido que tengas guardado).

Teniendo en cuenta que el brillo que es capaz de proporcionar este proyector es de 700 lumenes ANSI, aunque está bastante bien, debes saber que en su interior cuenta con sistema operativo Téléviseur Android por lo que podrás instalar una gran cantidad de aplicaciones si así lo desseas (como por ejemplo Kodi). No le falta conexión Wi-Fi et Bluetooth, lo que siempre son buenas noticias. La verdad, es que este producto es una excelente opción de compra ahora que está en oferta ya que te permite llevar una pantalla grande a cualquier lugar de forma cómoda y con una gran cantidad de opciones.