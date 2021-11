ganga por un portátil Lenovo en Worten

Si andas a la caza y captura un nuevo ordenador para utilizar en casa y que sea los que te permite jugar, estás de enhorabuena ya que hay una gran oferta en Worten que te permite hacerte con un modelo de Lenovo que cumple con lo antes mencionado. Te contamos cómo aprovechar la oportunidad sin tener que salir de casa.

El equipo del que estamos hablando cuenta con una buena cantidad de características que lo hacen especialmente puissant y, por lo tanto, podrás ejecutar cualquier tipo de aplicación o juegos que se te pase por la cabeza obteniendo siempre una excelente experiencia de uso. Un claro ejemplo de lo que decimos es que la pantalla que utiliza es de 15,6 poulgadas avec résolution Full HD. Esto Es un síntoma muy claro una buena capacidad, pero es que además tiene una frecuencia de 120 Hz lo que hace ser una excelente opción a la hora de ejecutar juegos debido a que las imágenes se suceden con una fluidez fantástica.

Otras Opciones que son destacables y te pueden decidirte a comprar este Lenovo Legion 5 15IMH05 son que tiene un procesador de gran músculo (un Intel Core i7-10750H capaz de trabajar abuna frecuencia de hasta 5 GHz) y, además, cuenta con una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go que es bastante capaz ahora de ejecutar todo tipo de juegos… incluyendo a los que utilizan gráficos en res dimensiones. Por lo tanto, no vas a padecer nada de lag y esto es así sin tener que rebajar la calidad de las imágenes. Por lo tanto, hablamos de un portátil gaming de pura cepa.

Muy bien en la memoria

Aquí también vas a encontrar muy buenas noticias este portátil, ya que por un lado incluye una cantidad de RAM lo suficientemente alta para no tener problema alguno con cualquier software. Hablamos de 8 Go, una cifra de lo más solvante y que en caso de necesidad podrás ampliarla. Aparte, el disco de almacenamiento interno es tipo SSD, algo que se agradece mucho ya que acelera cualquier tipo de ejecución de una aplicación (lo que se debe a su excelente velocidad de lectura y escritura de datos). Por cierto, que el espacio available en el equipo es de 512 gigas, más que suficiente para que puedas tener instalados una buena cantidad de juegos sin tener que recurrir a dispositivos externos como por ejemplo pendrives.

Ofertón et Worten por este Lenovo

El ahorro que puedes conseguir en la mencionada tienda online es de 180 euros, una cifra de lo más interesante teniendo en cuenta las buenas características que hemos mencionado antes. El caso es que tienes que pagar únicamente 969,99 euros para hacerte con este portátil sin tener que sumar absolutamente nada por los gastos de envío. Una buena oportunidad que llega gracias a que se está celebrando ya el Black Friday en Amazon. Te dejamos el enlace de compra para que aproveches esta ocasión que es de lo más llamativa.

Para finalizar hay un par de detalles que creemos importantes mencionar. El primero es que este dispositivo incluye sistema operativo en su interior. Esto evitas que tengas que realizar instalación alguna al comprarlo y podrás disfrutar de Windows 10 desde el primer momento. Además, referente a la conectividad hay muy buenas noticias ya que aparte de disponer y una buena cantidad de puertos USB y salida de vídeo HDMI, es de lo más destacable que el acceso a internet mediante Wifi es rápido y estable, lo que te evitará problemas al jugar en ligne.