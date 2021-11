Un sourire ironique doit se glisser sur le visage de Declan Rice chaque fois qu’il est appelé dans l’équipe d’Angleterre, non seulement pour la pure exaltation à l’idée de représenter son pays, mais aussi pour la régularité avec laquelle Mark Phillips lui enverra un texto.

Phillips a travaillé avec le joueur de 22 ans depuis sa libération de Chelsea en tant qu’adolescent «en bande» de l’équipe des moins de 15 ans jusqu’à un contrat professionnel. Peu de personnes connaissent le milieu de terrain aussi bien que Phillips.

Declan Rice est une force motrice pour le club et le pays

Rice, qui compte 27 sélections à son actif et deux buts pour son pays, est devenu un pilier de l’équipe de Gareth Southgate2, mais c’est la définition d’un » geezer terre-à-terre « .

Aussi régulier qu’une horloge, son ancien mentor lui enverra un message et l’un d’eux lui répondra directement avec la même précision infaillible que l’une de ses passes croisées de marque.

Phillips a déclaré à talkSPORT: « Il est évident qu’il fera partie de l’équipe d’Angleterre, mais je dis toujours » Bravo d’être dans l’équipe, ne le prenez pas pour acquis. «

« Et il renvoie toujours des pouces en arrière et je l’ennuie probablement maintenant, mais c’est un rituel que je traverse toujours. »

Rice reste l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Southgate

Rice a été libérée par Chelsea à l’adolescence via un appel téléphonique.

L’histoire de son incroyable ascension après un tel revers est bien documentée, mais elle n’a jamais été garantie. En fait, Phillips n’était pas sûr au départ qu’il deviendrait une équipe très forte des moins de 15 ans de West Ham.

« Non, je ne l’ai certainement pas fait et je mentirais si je disais que je l’ai fait », plaisante l’entraîneur actuel des Hammers Under-18 au téléphone.

«Nous sommes allés en tournée en France et il était si bon sur cette tournée, juste la tête et les épaules au-dessus de tout le monde, en tant que personnage, en tant que comédien et en tant que footballeur.

Rice (à droite) a été libéré par Chelsea à l’âge de 14 ans où il a joué à l’académie avec Mason Mount (au centre). Mais les Bleus ne voulaient pas attendre qu’il grandisse dans son corps après une poussée de croissance

Le milieu de terrain a été capitaine des Blues dans les groupes de jeunes avec son meilleur ami Mount au milieu de terrain

« Honnêtement, il aurait pu avoir sa propre émission de télévision, c’est un mec tellement drôle. Il était là depuis environ un mois et il faisait des impressions sur tout le monde, moi y compris.

« Il fait toujours une impression de moi maintenant ! Il m’appelle ‘West Ham Mark’, ‘Happy Go Lucky Cockney’ et tout ce genre de choses. C’est un bon garçon.

Phillips a reconnu qu’il y avait plus que des blagues, malgré ses doutes initiaux lorsqu’il a troqué l’ouest de Londres contre l’est.

« Nous avions une si bonne équipe et je ne pouvais tout simplement pas voir où il s’intégrerait et tous les entraîneurs sont assez protecteurs envers leurs propres joueurs qu’ils ont depuis un certain temps », se souvient Phillips.

« Il allait bien, il était propre et bien rangé, mais j’ai pensé à l’intérêt de le faire venir. Mais en dix jours, je disais quel bon garçon il est, quel bon joueur il est et il est parti de là. vraiment. »

L’incroyable ascension de Rice dans la première équipe n’a pas été sans heurts; l’ancien manager Slaven Bilic l’a accroché à la mi-temps à Newcastle lors d’une défaite en 2017, tandis que le patron actuel David Moyes a même distingué le jeune pour avoir permis à un centre d’Aaron Ramsey contre Arsenal de passer dans le filet devant sa tête la saison suivante.

Le jeune s’est excusé auprès des fans pour son erreur contre Arsenal

Le milieu de terrain a ouvert son compte West Ham contre Arsenal en janvier 2019

Pourtant, ce que les entraîneurs de West Ham ont identifié était un individu résolu, déterminé à atteindre le plus haut niveau et à tirer chaque once de talent de son corps, un trait qui, selon eux, le mènerait au sommet. La saison après sa bévue contre Arsenal, il a marqué le vainqueur contre eux au stade de Londres.

« La mentalité réelle de l’enfant est parfaite, sans pareille », a ajouté Phillips. «Sa personnalité est fantastique, sa détermination, son état d’esprit sont ce qui l’a amené là où il est.

« C’est quelqu’un qui s’en va et, s’il reçoit des critiques ou des conseils de quelqu’un, il s’en va et se dit : ‘Comment puis-je m’améliorer ?’

« Son état d’esprit est aussi bon que quiconque, c’est le meilleur, et c’est ce qui fait de lui le joueur qu’il est.

« S’ils disent: » Il ne conduit pas dans la boîte maintenant « , alors il s’en ira et pensera » Je vais m’améliorer à cela. «

«Il aura toujours les autres choses dans son casier, mais il cherche toujours à s’améliorer, et je pense qu’il le fera toujours. C’est un footballeur très intelligent.

Le riz n’est plus considéré comme « en bande »

Initialement milieu de terrain, Rice est passée au centre pour couvrir les moins de 18 ans lors d’un match amical contre Colchester.

Telle était sa capacité, il a fait sien le poste avant que le manager Manuel Pellegrini ne déploie le jeune dans un rôle de milieu de terrain plus familier à Everton en septembre 2018.

Après avoir perdu quatre matchs au trot et encaissé dix buts, le Chilien s’est tourné vers le joueur de 19 ans de l’époque pour la stabilité. Ils ont gagné 3-1, avant de faire match nul 0-0 avec Chelsea puis de battre Manchester United 3-1.

Le football anglais a une longue et indésirable histoire de ne pas célébrer des joueurs solides, voire spectaculaires. Michael Carrick est le meilleur exemple, même si l’on pourrait soutenir que le football mondial ne reconnaît toujours pas le travail du héros de Barcelone et de l’Espagne, Sergio Busquets.

Son blindage d’une ligne de fond fragile lors d’une victoire 3-1 contre Everton était le signe des choses à venir

La ténacité et la cohérence de l’homme surnommé affectueusement «Les Basmati Busquets» par les fans ont conduit certains experts à rejeter ses contributions vitales pour les deux et le club pour le pays. Lorsque COVID-19 a frappé et que le football a été rendu plus facilement accessible aux téléspectateurs à la maison, ces points de vue ont rapidement diminué.

Désormais une force motrice depuis les profondeurs du milieu de terrain, le retour de Rice à sa position naturelle de milieu de terrain témoigne du travail accompli à la fois par le joueur et le personnel d’entraîneurs de l’est de Londres.

Ben Johnson est un autre joueur en plein essor après avoir percé de l’académie qui a été façonné par les enseignements de Phillips à West Ham, mais le joueur de 21 ans a également dû faire preuve de polyvalence pour atteindre le sommet.

Phillips a déclaré: «C’était un milieu de terrain, il a toujours eu deux bons pieds, c’est pourquoi il a marqué ce but contre Villa avec son pied gauche, je le jure, ne m’a pas surpris.

Johnson claque un coup du pied gauche contre Aston Villa

« Il a toujours eu deux bons pieds et il n’y a jamais eu beaucoup de différence entre sa droite et sa gauche.

« Il avait l’habitude d’être un milieu de terrain central et, encore une fois, nous avons eu un match des moins de 18 ans et nous n’avions pas d’arrière latéral et j’ai dit à Steve: ‘Ben pourrait jouer à l’arrière droit, il serait un bon complet -arrière.’

« Il a joué là-bas et il a été excellent, puis environ trois semaines de retard, nous avons eu un autre problème avec l’arrière latéral et il a dit ‘Je ne veux pas être latéral, je veux jouer au milieu de terrain central.’

«Et je pensais honnêtement qu’il pourrait avoir une bonne carrière en tant qu’arrière droit, je pensais qu’il pourrait gagner sa vie professionnelle en tant qu’arrière droit et il est parti à contrecœur et le reste appartient à l’histoire. Mais il n’a jamais voulu jouer à l’arrière !

Rice et Johnson sont les derniers diplômés de l’Académie de football qui brillent pour West Ham

La vue de deux diplômés de l’académie dans l’équipe et sur la feuille de match témoigne de la détermination à continuer à produire régulièrement des talents.

Dans Rice et Johnson, les fans de West Ham ont deux nouveaux fils préférés à célébrer alors qu’ils cherchent une autre saison dans le football européen sous la direction du révolutionnaire David Moyes.

Pourtant, quoi qu’ils accomplissent tous les deux, Rice ne sera jamais une trop grande star pour répondre à Phillips, et Johnson ne regrettera pas les heures de greffe l’ont mis sur les terrains d’entraînement pour le transformer en l’arrière droit déchaîné auquel les fans se sont habitués. à.

Quant à Phillips, le tapis roulant ne s’arrête jamais de tourner et il espère que des joueurs comme Jamal Baptiste, Dan Chesters ou Harrison Ashby pourront faire la percée vers son bien-aimé West Ham.

« Vous ne pouvez jamais dire: » Ce sera définitivement lui « , je n’aurais pas dit que ce serait définitivement Declan », a-t-il terminé.

« Vous devez être au bon endroit au bon moment et lorsque votre opportunité se présente, vous devez saisir votre opportunité. »

Dan Chesters pourrait bien percer dans la première équipe après avoir fait ses débuts

Images SOPA/LightRocket via Gett

Jamal Baptiste est un défenseur central qui joue également pour l’Angleterre des moins de 19 ans

Ashby est un autre arrière droit tenace dans le moule de Johnson