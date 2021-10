Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt est prêt pour la sortie en salles – vérifiez la date de sortie et d’autres détails ici!

Gangubai Kathiawadi est un film basé sur la vie réelle de Gangubai de Kathiawadi qui devient la personnalité la plus puissante et la plus respectée de Kamathipura dans les années 1960.

Gangubai Kathiawadi : Gangubai Kathiawadi, le très attendu film d’Alia Bhatt, devrait enfin sortir en salles. Le film devrait sortir l’année prochaine en janvier. Les réalisateurs du film sont venus avec cette grande annonce l’autre jour (jeudi), annonçant que le film sera déployé le 6 janvier 2022. Le film rejoint les dizaines de films qui devraient sortir en salles dans les mois à venir.

Le film, Gangubai Kathiawadi, devait sortir le 30 juillet. Cependant, le film a été retardé en raison de travaux liés à la production. Il y avait des rumeurs sur la première numérique du film, mais maintenant sa maison de production PEN India Ltd avait effacé les rumeurs et assuré que Gangubai Kathiawadi ira avec la sortie en salles.

L’actrice de 28 ans s’est récemment tournée vers ses réseaux sociaux et a annoncé la grande date de sortie avec les fans. Sur Instagram et Twitter, l’actrice a annoncé la date de sortie en plus d’écrire une légende sincère.

L’affiche du film qui a été partagée il y a 19 heures sur Instagram a été likée par 1,2 million d’utilisateurs d’IG et sur Twitter, la publication a été likée par plus de 6 000 abonnés jusqu’à présent (et ce n’est pas fini).

Gangubai Kathiawadi est un film basé sur la vie réelle de Gangubai de Kathiawadi qui devient la personnalité la plus puissante et la plus respectée de Kamathipura dans les années 1960. Le film est également présenté comme basé sur le livre Mafia Queens of Mumbai. Le livre est écrit par S. Hussain Zaidi. L’actrice Alia Bhatt sera vue dans le personnage principal.

Le film, qui a commencé avec le tournage en décembre 2019 lui-même, a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus qui fait rage qui a frappé le monde en mars 2020, laissant le monde fermer ses mouvements et ses activités. Le tournage a cependant repris de la vitesse en octobre 2020, mais a de nouveau été frappé après que le cinéaste, le réalisateur Sanajay Leela Bhansali a contracté l’infection et a . Alia Bhatt a également été plus tard testée positive pour le coronavirus. Le tournage du film s’est finalement terminé en juin 2021.

Des acteurs comme Vijay Raaz, Indira Tiwari, Seema Pahwa entre autres seront également vus dans des rôles de premier plan. Vous verrez également Emraan Hashmi et Ajay Devgan dans des rôles de camée. Le film marque également les débuts de l’acteur-danseur de télévision Shantanu Maheshwari.

