Ganna brise le “ chrono ”

08/05/2021 à 19:16 CEST

Il y a 60 ans, le Giro a également commencé à Turin. C’était le 20 mai 1961. Les vieilles chroniques racontaient un début de carrière sous un ouragan de pluie et de grêle. Contrairement à hier, il n’y a pas eu de contre-la-montre, pas de vélos au design galactique, totalement hors du marché, mais un sprint, une «volata» comme aiment à dire les Italiens. Et Miquel Poblet a gagné. Comme Filippo Ganna le 8 mai 2021, le coureur catalan a obtenu le premier “ maillot rose ” de la course. Le lendemain, il triomphe à nouveau à San Remo et ajoute une troisième victoire, le dernier jour, à Milan.

Lorsque Poblet a levé les bras sous la tempête qui a frappé la capitale du Piémont, il a fallu sept mois avant la naissance de Marco Ganna, le père de Filippo, qui était un canoéiste olympique qui représentait l’Italie en kayak aux Jeux de Los Angeles de 1984.

Sans aucun doute, Poblet, en son temps, aurait été surpris de voir un contre-la-montre comme Ganna rouler sur des vélos conçus exclusivement pour lui., où chacun peut mettre le prix qu’il préfère, traité selon des paramètres aérodynamiques. Poblet, décédé en 2013, ne lui aurait pas donné un départ quand il était mature quand il a vu Ganna rouler 58,7 kilomètres en moyenne, plusieurs fois plus de 60 à l’heure, dans les 8,6 kilomètres du contre-la-montre qui a salué la naissance du Giro 2021.

Et cela ne l’aurait pas surpris parce que Poblet a vu, Il aimait et savait même apprécier l’amitié de Miguel Induráin, qui avait son “ épée ”, qui serait aujourd’hui interdite par les nouvelles règles, parfois absurdes., imposé par l’Union Cycliste Internationale (UCI), de voler il y a 30 ans dans les comptoirs.

Ganna, peut-être, et sauvant la présence éphémère de Brad Wiggins, vainqueur du Tour 2012 parce que son équipe a arrêté Chris Froome dans les Pyrénées, c’est le cycliste qui ressemble le plus au champion navarrais; un de ceux qui sait pédaler avec un poids trop mince pour sa taille (comme Induráin, tous les deux de forme 80 kilos; oui, le cycliste espagnol mesure 6 centimètres de moins que le cycliste italien). A 1,93 mètre (trois centimètres de plus que Wiggins), rejoindre un vélo de contre-la-montre a un énorme mérite, une technique déplacée et surtout une magnifique pratique pour prendre les courbes en touchant le frein l’essentiel, Ganna sachant que dans un temps d’ouverture essai du court kilomètre Giro en soustrayant une seconde peut signifier l’honneur de porter ou non le «maillot rose».

Le Giro a commencé avec Ganna comme leader, bien qu’à 24 ans et avec un bel avenir, il sait qu’il a rejoint la course pour se sacrifier au profit d’Egan Bernal bien qu’il puisse profiter de quelques jours du leadership du test, d’un tour italien qui dans sa première regroupé tous les grimpeurs avec des temps pairs; le meilleur était Simon Yates et le pire, comme d’habitude, Mikel Landa, bien qu’à seulement 11 secondes du Britannique.