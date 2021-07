Ganni ouvre un nouveau magasin à Williamsburg, Brooklyn – WWD

Ganni, la marque basée à Copenhague, étend sa présence à Williamsburg, Brooklyn.

La marque, détenue et gérée par l’équipe mari et femme du directeur créatif Ditte Reffstrup et du fondateur Nicolaj Reffstrup, ouvrira aujourd’hui un magasin de 900 pieds carrés au 113 North 7th Street à Williamsburg – son sixième magasin aux États-Unis et son deuxième à New York. Avant-poste de la ville. Elle a ouvert Ganni Mercer à SoHo en octobre 2019. La marque est vendue dans plus de 600 détaillants, ainsi que dans 27 concept stores Ganni en Europe et aux États-Unis.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi Williamsburg, Louise du Toit, vice-présidente exécutive pour l’Amérique du Nord de Ganni, a déclaré : . Alors que les villes se vidaient et que le tourisme s’arrêtait, il est devenu très clair à partir de nos données que nous avons un public super engagé et actif vivant à Brooklyn, en particulier à Williamsburg. Notre client vit ici, alors pourquoi ne pas amener le monde Ganni à leur porte ? »

Pour le nouveau magasin de Brooklyn, Ganni a demandé à l’artiste d’origine colombienne et basée à Brooklyn Didi Rojas de créer sa première peinture murale. En outre, Ganni a commandé une série exclusive de t-shirts Ganni retravaillés sur mesure au designer local Kim Nguyen de Nguyen Inc. S’inspirant des Ts classiques «I heart NY», ils sont disponibles pour 250 $ exclusivement dans le magasin de Williamsburg.

“Nous aimons travailler avec un collectif créatif, vous verrez donc plus de collaborations locales et de collections capsules exclusives de notre part à l’avenir”, a déclaré du Toit.

La boutique propose l’ensemble des collections de la marque : prêt-à-porter, chaussures, accessoires et bain. Les prix de détail varient de 25 $ à 695 $.

Le concept de design du magasin de Williamsburg est similaire à celui de la porte de Mercer Street, avec une ambiance chaleureuse et chaleureuse inspirée de la maison familiale des fondateurs de Ganni. Le décor présente un mélange éclectique de vaisselle en verre recyclé de l’artiste verrière danoise Nina Norgaard, en plus de meubles vintage de l’un des designers modernistes du milieu du siècle les plus célèbres du Danemark, Borge Mogensen.

Des photographies de la capitale danoise prises par la photographe serbe et amie de Ganni Ana Kras recouvrent les murs, clin d’œil à la ville natale de la marque, Copenhague. En outre, il y a des œuvres d’art de l’artiste contemporaine américaine Emma Kohlmann. Ganni prévoit d’organiser des ateliers et des événements communautaires dans le jardin intime à l’arrière.

Comme pour chacun de ses emplacements, le magasin a été conçu en mettant l’accent sur des éléments responsables. Il y a des podiums d’exposition fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés de Smile Plastics; des plateaux intérieurs fabriqués à partir de vieux tissus pressés et des tabourets et tapis Artek recyclés fabriqués à partir de restes de tissus Ganni recyclés des collections précédentes.

Parmi les services du magasin figurent des rendez-vous d’achat personnels gratuits, virtuels ou en personne.

La société a refusé de donner une projection des ventes pour la première année.

Ganni cherche à ajouter plus de magasins cette année : « Absolument. Vous verrez plus de magasins Ganni apparaître cette année et l’année prochaine. Les emplacements exacts sont en préparation – notre communauté est généralement assez vocale sur l’endroit où elle aimerait nous voir ensuite et nous l’adorons », a déclaré du Toit.

