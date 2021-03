Ganni ouvre une boutique éphémère d’un mois dans le magasin phare de Nordstrom à New York – WWD

Ganni, la marque de style de vie de Copenhague détenue et dirigée par le directeur créatif de l’équipe mari et femme Ditte Reffstrup et le fondateur Nicolaj Reffstrup, a ouvert une boutique éphémère d’un mois dans le fleuron de Nordstrom à New York.

L’installation et le programme des événements, qui ont débuté aujourd’hui et se déroulent jusqu’au 2 mai, présentent des activités et des récits autour des principaux projets de responsabilité de Ganni et des valeurs de la marque. L’année dernière, la société danoise a présenté le plan de jeu Ganni d’objectifs de développement durable axés sur les personnes, la planète, les produits et la prospérité avec 44 objectifs à atteindre d’ici 2023.

En plus de vendre la collection printemps 2021, qui comprend des vêtements, des chaussures, des accessoires et des sacs à main, Ganni a créé trois sweats à capuche exclusifs Smiley Face pour Nordstrom fabriqués à partir de polyester recyclé certifié et de coton biologique. Les sweats à capuche, qui coûtent 185 $, sont disponibles sur nordstrom.com et dans plusieurs magasins Nordstrom à partir d’aujourd’hui, comme le centre-ville de Seattle; Oakbrook, Illinois; Costa Mesa, Californie; Canoga Park, Californie; San Diego; King of Prussia, Pennsylvanie; Dallas; Aventura, Floride; Vancouver, Colombie-Britannique et Toronto.

Dans le cadre du lancement de son Nordstrom’s Center Stage, Ganni souligne ses efforts de responsabilité à travers des partenariats avec des créatifs tels que l’artiste Hayley Blomquist, les stylistes Mecca James-Williams et Ian Bradley, et la photographe Carlotta Kohl. Ganni animera une série d’événements et de programmes sociaux avec les thèmes: Redécouvrir, Recyclé, Réparer et Rewear.

Pour Redécouvrir, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 avril, Ganni a organisé un guide pour redécouvrir le centre-ville de New York, en collaboration avec Kohl, un mannequin et photographe basé à New York. Le @ Ganni.guide a commencé comme un compte Instagram dédié où la marque a mis en lumière des lieux de rencontre sympas et des choses à faire dans sa ville natale de Copenhague, mais est rapidement devenu un guide international des villes qui abritent ses magasins phares. Le guide Nordstrom x Ganni explore le centre-ville de New York et vise à redécouvrir la ville après le verrouillage de l’année dernière.

Pour Recycle, du 8 au 14 avril, @Nordstrom et Ganni Girls (ambassadeurs de la marque), basée à New York, Hedi Stanton, photographe et Jeannie Jay Park, mannequin, mettent en avant toutes les matières responsables de la collection actuelle de Ganni, dont le polyester recyclé, le coton biologique, Lenzing Ecovero. Ganni x Center Stage se compose de 62% de produits responsables, composés de produits fabriqués avec des matériaux recyclés, biologiques et certifiés.

Pour la réparation et la réutilisation, du 15 au 17 avril, Ganni x Center Stage offrira une station de réparation et de personnalisation en magasin hébergée par l’artiste new-yorkais Blomquist, où un client peut apporter de nouveaux et anciens articles Ganni et leur donner une nouvelle vie en ayant personnalisez-les avec des patchs Ganni exclusifs ou des vêtements de réparation qui nécessitent un soin particulier. Les personnalisations sont gratuites.

Pour Rewear, du 22 au 30 avril, le styliste new-yorkais James-Williams partagera comment styliser et réinventer sa garde-robe Ganni de saison en saison.

