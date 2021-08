Ganni, partenaire de Vestiaire Collective sur le premier projet de vêtements circulaires – WWD

in

LONDRES – Ces Ganni Girls deviennent plus vertes de jour en jour.

Après avoir collaboré avec Depop sur une série de cols Claudine personnalisés et embellis, Ganni dévoile aujourd’hui un accord avec une autre plateforme circulaire, Vestiaire Collective.

Les membres de la communauté Ganni Girls – un hashtag populaire sur Instagram et un groupe de femmes réelles dédiées aux silhouettes bohèmes et colorées de la marque – montreront comment coiffer l’ancien et le nouveau Ganni avec certaines des autres marques de Vestiaire.

Le projet, intitulé Ganni x Vestiaire Collective Old + New = Now, marque la première fois que Vestiaire s’associe à une seule marque pour donner vie à son vaste stock.

Les sociétés ont créé une série de vidéos en quatre parties, présentant des entretiens avec les participants, et ont tourné une série d’images de natures mortes.

Un look issu de la nouvelle collaboration Ganni et Vestiaire Collective. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Vestiaire Collective

Les Ganni Girls participant au projet incluent les mannequins danois Caroline Bille Brahe et Chili Dia ; la musicienne Flame Faire, et la mannequin, styliste d’intérieur et directrice de création Christine Sofie.

La première vidéo sort aujourd’hui sur l’Instagram et l’application de Vestiaire et sur les chaînes YouTube et les réseaux sociaux de Ganni. Les téléspectateurs pourront acheter toutes les pièces Ganni présentées, et tous les messages porteront sur la façon de faire durer la mode.

Fanny Moizant, cofondatrice et présidente de Vestiaire, a déclaré que les deux entreprises « veulent changer notre façon de consommer la mode, et je pense qu’en donnant une deuxième, une troisième ou même plus de vie aux vêtements, vous apportez déjà cet état d’esprit de durabilité ».

Le directeur créatif de Ganni, Ditte Reffstrup, a déclaré que voir les filles ajouter leur propre personnalité aux différentes pièces de Ganni et Vestiaire « donne à tout un aspect individuel et unique ».

Selon un porte-parole de Vestiaire, la série de vidéos était initialement réservée à la Scandinavie, mais les entreprises ont rapidement décidé de la mondialiser.

Le porte-parole a déclaré que d’autres collaborations similaires avec des marques contemporaines telles que Ganni sont en cours et que la plate-forme souhaite donner vie à son grand stock en vidéo afin que les clients puissent voir un produit et l’acheter immédiatement.

Bien que Vestiaire soit né comme une plate-forme circulaire vendant de la mode vintage et pré-aimée, Ganni vient tout juste de commencer à arborer le drapeau vert.

Ganni s’associe à Vestiaire Collective sur un premier projet vidéo qui sera dévoilé le 19 août. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Vestiaire Collective

Depuis qu’Andrea Baldo a pris la direction de la marque, le cofondateur Nikolaj Reffstrup s’est entièrement concentré sur la durabilité et la circularité en particulier, en adoptant une approche de test et d’apprentissage continue dans tous les aspects de l’entreprise.

Comme indiqué, la marque a augmenté son utilisation de matériaux recyclés ou morts, et a également réfléchi aux moyens de prolonger la durée de vie de ses vêtements en post-production en pilotant des services de location dans ses magasins de Copenhague.

« Nous devons créer des modèles commerciaux qui nous donnent plus de valeur à partir de nos ressources. Il n’est toujours pas facile de le rendre financièrement viable, mais idéalement, vous voulez pouvoir utiliser les mêmes ressources et multiplier les opportunités d’en tirer de la valeur », a déclaré Baldo à WWD plus tôt cette semaine.

“Ces produits ont une valeur résiduelle, mais jusqu’à présent, l’industrie ne s’est concentrée que sur la première transaction.”

Il y a quelques semaines, Ganni a lancé une petite collection de colliers Peter Pan recyclés sur Depop dans le but de peaufiner ses références circulaires et de recueillir des données sur le public plus jeune et socialement conscient.

Ganni a déclaré que son ambition ultime était d’offrir au client le choix de louer, d’acheter neuf ou d’occasion à la caisse, tout comme on lui propose de choisir de payer par carte ou via PayPal.