Talking Gloves développés par les chercheurs de l’IIT Jodhpur et de l’AIIMS Jodhpur.

Les personnes ayant des troubles de la parole, même celles qui connaissent la langue des signes, vivent des moments difficiles dans leurs activités quotidiennes. La langue des signes n’est pas facilement comprise par tous ceux qu’ils rencontrent dans leur vie de tous les jours et cela les rend souvent dépendants des autres pour communiquer. Les applications et gadgets nouvellement développés ont essayé de résoudre leurs problèmes, mais la majorité de ces technologies en sont à leurs balbutiements et les applications dépendantes du réseau mobile offrent des fonctionnalités limitées en raison de leur dépendance à Internet. Cependant, dans ce qui pourrait s’avérer une aubaine majeure pour les personnes ayant des troubles de la parole, des innovateurs de l’Institut indien de technologie (IIT) de Jodhpur et de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de Jodhpur ont développé conjointement des « gants parlants » à faible coût.

Ces gants parlants utilisent les principes de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour générer automatiquement un discours indépendant du langage et aider les personnes malentendantes à communiquer plus efficacement. L’appareil développé peut aider les individus à convertir les gestes de la main en texte ou en voix préenregistrées, les aidant ainsi à transmettre leur message de manière efficace et leur donnant de l’indépendance. Et, plus important encore, l’appareil développé coûte moins de 5 000 roupies, ce qui le rend abordable pour une grande partie de sa base d’utilisateurs.

Comment fonctionnent les « Gants parlants » :

Dans le dispositif développé, des signaux électriques sont générés par un premier ensemble de capteurs, pouvant être portés sur une combinaison d’un pouce, d’un ou de plusieurs doigts et/ou d’un poignet d’une première main d’un utilisateur. Ces signaux électriques sont produits par la combinaison des mouvements des doigts, du pouce, de la main et du poignet. De même, des signaux électriques sont également générés par le deuxième ensemble de capteurs d’autre part.

Ces signaux électriques sont reçus au niveau d’une unité de traitement de signal. L’amplitude des signaux électriques reçus est comparée à une pluralité de combinaisons prédéfinies d’amplitudes stockées dans une mémoire à l’aide de l’unité de traitement de signal. En utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, ces combinaisons de signaux sont traduites en phonétique correspondant à au moins une consonne et une voyelle. Par exemple, la consonne et la voyelle peuvent provenir de la phonétique de la langue hindi. Une phonétique est attribuée aux signaux électriques reçus sur la base de la comparaison.

Un signal audio est généré par un émetteur audio correspondant à la phonétique attribuée et sur la base de données apprises associées à des caractéristiques vocales stockées dans une unité d’apprentissage automatique. La génération de signaux audio selon la phonétique ayant une combinaison de voyelles et de consonnes conduit à la génération de la parole et permet aux personnes muettes de communiquer de manière audible avec les autres. La technique de synthèse vocale du présent sujet utilise la phonétique et, par conséquent, la génération de la parole est indépendante de toute langue.

Exprimant son point de vue sur l’innovation, le professeur Sumit Kalra, professeur adjoint, Département d’informatique et d’ingénierie – IIT Jodhpur, a déclaré : « Le dispositif de génération de parole indépendant de la langue ramènera les gens au courant dominant dans l’ère mondiale d’aujourd’hui sans aucune barrière linguistique. . Les utilisateurs de l’appareil n’ont besoin d’apprendre qu’une seule fois et ils pourraient communiquer verbalement dans n’importe quelle langue avec leurs connaissances. De plus, l’appareil peut être personnalisé pour produire une voix similaire à la voix originale des patients, ce qui la rend plus naturelle lors de l’utilisation de l’appareil.

Diverses situations, maladies ou blessures préétablies privent les gens de leur capacité naturelle à communiquer verbalement. Ces dernières années, les progrès technologiques dans le domaine des dispositifs électro-médicaux pour le maintien de la vie, des dispositifs biomédicaux implantables et des dispositifs médicaux portables ont fourni avec succès des capacités artificielles aux personnes affligées liées à tout type de handicap ou de déficience.

L’innovation brevetée de l’IIT Jodhpur et de l’AIIMS Jodhpur est un grand pas vers l’avancement dans ce domaine. L’équipe de scientifiques et d’innovateurs s’efforce d’améliorer les fonctionnalités telles que la durabilité, le poids, la réactivité et la facilité d’utilisation de l’appareil développé. Le produit développé sera commercialisé à travers une startup incubée par IIT Jodhpur. Un brevet pour cette innovation a été acquis par le professeur Sumit Kalra (professeur adjoint, Département d’informatique et d’ingénierie – IIT Jodhpur), ainsi que son équipe d’innovateurs comprenant le Dr Arpit Khandelwal de l’IIT Jodhpur et le Dr Nithin Prakash Nair (SR, ORL), le Dr Amit Goyal (Professeur et directeur, ORL) et le Dr Abhinav Dixit (Prof., Dept. of Physiology) de AIIMS Jodhpur.

