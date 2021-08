Gap acquiert une start-up de commerce électronique pour offrir une option d’essai virtuel

“Nous prévoyons de tirer parti de Drapr pour aider Gap Inc. à améliorer l’expérience d’ajustement de nos clients.” : Gap. // Gap acquiert Drapr, une startup de commerce électronique et une application en ligne permettant aux acheteurs d’essayer des vêtements à l’aide de la technologie 3D // L’affaire a été négocié par le bureau de croissance stratégique de Gap Inc

Gap a annoncé l’acquisition de la startup de commerce électronique Drapr.

L’application en ligne utilise la technologie pour permettre aux acheteurs de créer des avatars 3D et d’essayer virtuellement des vêtements.

Drapr faisait partie de la classe Y Combinator de l’été 2020 et a été fondée par David Pastewka, Will Drevno et Richard Berwick, qui collaborent sur la technologie 3D depuis plus d’une décennie.

“La plupart des gens ne connaissent pas leurs mesures exactes ou recherchent un type d’ajustement spécifique que les chiffres seuls ne peuvent pas leur dire”, a déclaré David Pastewka.

« Drapr s’est avéré efficace et nous sommes enthousiasmés par l’impact que nous pouvons avoir sur les clients à grande échelle dans le cadre de la famille Gap Inc. »

La responsable de la transformation de la croissance de Gap, Sally Gilligan, a déclaré : « L’ajustement est le principal point de friction pour les clients et, grâce à leur technologie 3D avancée, Drapr a montré qu’il peut aider les acheteurs à trouver efficacement la taille et l’ajustement dont ils ont besoin.

« Nous prévoyons de tirer parti de Drapr pour aider Gap Inc. à améliorer l’expérience d’ajustement de nos clients et à accélérer notre transformation numérique en cours. »

Jeudi, le groupe a relevé pour la deuxième fois ses prévisions de ventes nettes pour l’ensemble de l’année, pariant sur la demande pour ses marques de vêtements Old Navy et Athleta.

Les actions ont bondi de 7 % dans les échanges prolongés après que Gap a déclaré que les ventes nettes d’Old Navy avaient augmenté de 21 % au deuxième trimestre par rapport aux niveaux de 2019, tandis qu’Athleta avait bondi de 35 %.

Gsp a également relevé son estimation de bénéfice annuel, les deux prévisions étant supérieures aux attentes de Wall Street.

