Gap Inc. traverse un premier trimestre solide – WWD

Gap Inc., créditant les tendances macroéconomiques et les stratégies de croissance qui s’installent, a basculé vers la rentabilité au dernier trimestre au milieu d’énormes gains de ventes comparables.

L’opérateur de Gap, Old Navy, Banana Republic et Athleta, basé à San Francisco, a déclaré un bénéfice net de 166 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er mai, contre une perte de 932 millions de dollars l’année précédente. Le bénéfice par action était de 44 cents contre une perte de 2,51 $ au trimestre 2020.

Les bénéfices d’exploitation ont atteint 240 millions de dollars comparativement à une perte de 124 milliards de dollars l’an dernier.

Les ventes nettes ont augmenté de 89% à 3,99 milliards de dollars au dernier trimestre, contre 2,11 milliards de dollars il y a un an, et étaient de 8% au-dessus du trimestre 2019. Les ventes comparables ont augmenté de 28% d’une année sur l’autre et de 13% par rapport à 2019.

Les ventes en ligne ont augmenté de 82% par rapport au premier trimestre de 2019 et représentaient 40% de l’activité totale. Les ventes des magasins ont diminué de 16% par rapport au premier trimestre de 2019, principalement en raison de fermetures stratégiques et de fermetures de COVID-19 en dehors des États-Unis.

«Notre Power Plan 2023 prend racine», a déclaré jeudi Sonia Syngal, PDG de Gap Inc.. «Les investissements dans la création de la demande, associés à des vents macroéconomiques, ont dynamisé nos marques. Gap Inc. a enregistré une croissance des ventes de 8% par rapport aux niveaux pré-COVID-19 de 2019, avec une force particulière chez Old Navy et Athleta, une entreprise de Gap saine et en croissance en Amérique du Nord, et des gains de part de marché qui ont dépassé l’industrie. »

La société a estimé que les fermetures liées au COVID-19 sur les marchés en dehors des États-Unis ont entraîné une baisse des ventes d’environ 2% par rapport à 2019. En outre, les fermetures permanentes de magasins Gap et Banana Republic, dans le cadre de la stratégie «Power Plan 2023», ont réduit le net ventes d’environ 5 pour cent par rapport à 2019, mais ont été relutives pour les bénéfices.

La stratégie triennale Power Plan de Gap Inc. a été mise en place l’automne dernier. Il se concentre sur la croissance des marques Old Navy et Athleta tout en réduisant les effectifs de Gap et Banana Republic et en supprimant les petites entreprises. Récemment, Intermix a été vendu à Altamont Capital Partners, Janie et Jack a été vendu à Go Global Retail et la marque pour hommes Hill City a été abandonnée.

La prochaine collaboration Yeezy-Gap est toujours très attendue. Yeezy est la ligne de vêtements de Kanye West. «Nous adorons l’enthousiasme. C’est la question numéro un que nous recevons », a déclaré Syngal lors d’une conférence téléphonique avec des analystes de la vente au détail. «Et chaque jour avec les clients et sur les réseaux sociaux, nous voyons le battage médiatique se développer, de la spéculation autour du produit aux dates de lancement supposées. YEEZY Gap est un travail en cours et reste une opportunité importante pour nous. Et ce sera Q2 ou Q3 – nous verrons. Ce que je peux vous dire, c’est que la créativité passe par le toit et qu’elle se répercute sur la marque. Et cela inspire nos équipes plus largement. Nous sommes donc très motivés par ce que nous voyons et nous savons que nos clients le seront aussi. »

Décrivant la dynamique du dernier trimestre, Syngal a déclaré: «À mesure que le trafic des magasins revenait, nous avons maintenu notre domination numérique avec une croissance en ligne de 82% par rapport à 2019. Et tandis que les vêtements actifs et la polaire continuent de monter en flèche, nous avons vu une résurgence de la mode estivale avec des robes rebondissant, montrant que les clients sortent de la crise en voulant exprimer leur style sans sacrifier le confort et la commodité numérique auxquels ils sont habitués. Grâce à la puissance de nos marques, de notre plateforme et de notre portefeuille, nous offrons tout. »

Katrina O’Connell, vice-présidente exécutive et directrice financière, a ajouté: «Les mesures que nous avons prises, alignées sur notre stratégie Power Plan 2023, pour réduire les remises, restructurer notre flotte et céder nos petites entreprises permettent un investissement continu dans la croissance. et nous conduisant vers notre objectif de marge opérationnelle de 10% en 2023.… Nous sommes optimistes que le consommateur restera fort, en particulier aux États-Unis, et que nos marques coniques, nos magasins bien situés et notre avantage numérique resteront pertinents alors que les consommateurs reviendront vers travail et retour à l’école. Il s’agissait du chiffre d’affaires le plus important de l’histoire de la société au premier trimestre », avec des performances remarquables d’Old Navy et d’Athleta, a déclaré O’Connell.

Plusieurs détaillants, dont Macy’s Inc. et Abercrombie & Fitch Co., ont également annoncé de solides résultats au premier trimestre en raison de la relance du gouvernement, du déploiement des vaccins et de la baisse des cas de COVID-19, ainsi que des personnes qui recommencent à sortir.

Les résultats ont incité Gap à relever ses prévisions de bénéfice dilué par action pour l’année complète pour se situer entre 1,55 $ et 1,70 $. En excluant les frais associés aux activités de désinvestissement liées aux activités Janie et Jack et Intermix, le BPA sur une base ajustée pour l’année complète devrait se situer entre 1,60 USD et 1,75 USD, soit une hausse de 40% par rapport aux perspectives précédentes.

Bien que le trimestre ait été impressionnant, Gap Inc. fait face à des défis, parmi lesquels l’augmentation des coûts d’expédition; la chaîne d’approvisionnement liée à la pandémie et les vents contraires en matière de matières premières, en particulier en Inde, où l’épidémie de COVID-19 est catastrophique, et la congestion des ports. En outre, la société examine les options stratégiques en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, notamment l’évaluation des options de canaux de distribution; il existe des restrictions liées à la pandémie au Canada, en Chine, au Japon et en Europe, et il y a une incertitude quant aux cas de COVID-19 qui pourraient augmenter à nouveau dans d’autres parties du monde. Gap a déclaré que les perspectives «n’incluent pas les impacts potentiels de notre examen stratégique en cours des activités européennes. En outre, la société continue de surveiller de près l’impact des fermetures de magasins liées au COVID-19 dans le monde, ainsi que les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et à la congestion des ports. » Alors que Old Navy et Athleta restent solides, Gap Inc. continue de réparer les marques Gap et Banana Republic.

Néanmoins, le détaillant s’attend désormais à ce que la croissance des ventes nettes pour l’exercice 2021 se situe entre 20% et 20% par rapport à 2020, une augmentation par rapport aux prévisions précédentes pour les adolescents moyens à élevés. Les perspectives reflètent la perte de revenus résultant du désinvestissement de Janie, Jack et Intermix, qui représentaient ensemble environ 2% des ventes annuelles de l’entreprise.

Par division, Old Navy Global a vu ses ventes nettes augmenter de 27% par rapport à 2019; les ventes comparables ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre et de 25% par rapport à 2019. Les gains ont été attribués à «une narration de produit convaincante, des messages axés sur les valeurs, l’acquisition de clients et des mesures de transaction solides». Les dirigeants ont déclaré que les catégories clés telles que les vêtements actifs et les polaires restaient solides, que la récente expansion dans les sous-vêtements et une gamme de tailles plus inclusive ont également stimulé les ventes, et que les catégories saisonnières ont maintenant une tendance favorable alors que les consommateurs entrent dans une nouvelle phase de reprise pandémique, planifiant des vacances et des activités estivales.

Chez Gap Global, les ventes nettes ont diminué de 16% par rapport à 2019, les fermetures permanentes de magasins entraînant une baisse des ventes estimée à 11% et les fermetures internationales de COVID-19 entraînant une baisse estimée de 4% sur une base de deux ans. Les ventes comparables ont augmenté de 29% d’une année sur l’autre et ont diminué de 1% par rapport à 2019.

L’activité de Gap Amérique du Nord a enregistré des ventes comparables au premier trimestre en hausse de 9% sur une base de deux ans. O’Connell a déclaré que la marque Gap est devenue davantage dirigée par le numérique et «réalise l’avantage de marge de la fermeture de magasins non rentables, tout en redynamisant la marque avec une excellente exécution créative et des produits».

Cette semaine, la société a annoncé que la collection Gap Home serait distribuée exclusivement sur walmart.com, et par la suite également dans les magasins Walmart.

«La maison est une extension naturelle des vêtements et une catégorie où la narration stimule les ventes», a déclaré Syngal. Elle a déclaré que Gap Home est «une solution naturelle lorsque nous construisons des marques de style de vie» et que le partenariat avec Walmart est «une alternative efficace en termes de capital à l’acquisition de capacités en interne». L’arrangement reflète les progrès accomplis dans l’objectif de l’entreprise de créer des partenariats stratégiques pour amplifier la «portée de la marque».

Banana Republic Global a vu ses ventes nettes baisser de 29% par rapport à 2019. Les ventes comparables ont baissé de 4% d’une année sur l’autre et de 22% par rapport à 2019. «La nouvelle équipe de Banana Republic progresse en jetant les bases de sa transformation», a déclaré Syngal , citant des progrès dans le réalignement de l’architecture des prix, l’amélioration de l’expérience en magasin et la mise à jour de la création de la marque, bien que la croissance ait été insaisissable.

La société est en voie de fermer 350 magasins Gap et Banana Republic en Amérique du Nord d’ici la fin de 2023.

Athleta a connu «une croissance numérique démesurée tout en réalisant des ventes record à plein prix pour des produits de style de vie performants, en particulier des shorts, des robes, des maillots de bain et des débardeurs pour temps chaud», a déclaré Syngal. Au cours du trimestre, les ventes nettes d’Athleta ont augmenté de 56% par rapport à 2019. Les ventes comparables ont augmenté de 27% d’une année sur l’autre et de 46% par rapport à 2019. Les activités numériques d’Athleta ont augmenté de 113% par rapport au premier trimestre de 2019, tout en atteignant un «record» ventes à prix régulier. La pertinence des produits et le marketing ciblé ont été cités comme des facteurs clés de la croissance. “L’équipe a fait des progrès significatifs en renforçant la notoriété de la marque au cours du trimestre grâce au lancement du dimensionnement inclusif et à l’annonce d’un partenariat avec Simone Biles, la gymnaste la plus décorée de l’histoire des Championnats du monde”, a déclaré la société. La star de la piste Allyson Felix est également ambassadrice de la marque Athleta. Avec les deux associations d’athlètes, Athleta devrait prendre de l’ampleur avec les Jeux olympiques de Tokyo qui débutent en juillet.