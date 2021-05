Gap Inc. vend Intermix – WWD

Gap Inc. a accepté de vendre Intermix à la société de capital-investissement Altamont Capital Partners pour une somme non divulguée.

Altamont Capital Partners a l’intention d’acquérir l’ensemble des activités d’Intermix, y compris tous les baux de magasins, le commerce électronique et les actifs, a déclaré mardi Gap Inc.. Intermix possède 31 magasins aux États-Unis et un site de commerce électronique. Intermix représentait moins de 1% des ventes de Gap Inc.

Le Gap de 16 milliards de dollars a été rationalisé pendant des années, principalement en fermant les magasins Gap et Banana Republic. En octobre dernier, la société a dévoilé sa stratégie Power Plan 2023, dont une partie prévoit la fermeture de 350 magasins en Amérique du Nord entre Gap et Banana Republic d’ici 2023. D’ici à 2023, environ 80% des revenus de Gap and Banana Republic devraient être conduit par les points de vente hors centre commercial et les formats en ligne, car la société réduit son exposition physique dans les centres commerciaux traditionnels.

En avril dernier, la société a vendu Janie and Jack, une marque de vêtements et d’accessoires pour enfants, à Go Global Retail.

La société Gap Inc., basée à San Francisco, a acheté Intermix en janvier 2013 pour 130 millions de dollars, dans le but de mettre un halo de mode contemporain et branché sur l’entreprise et de propulser Intermix vers de nouveaux sommets. Sur les deux comptes, cela ne s’est pas produit. L’acquisition a été critiquée par certains comme une distraction par rapport à ce sur quoi Gap Inc. devait se concentrer: réparer ses marques Gap et Banana Republic. Chacun est en mode rotation depuis plusieurs années.

«Nous nous engageons à générer une croissance rentable à long terme pour nos actionnaires et nos employés, tout en offrant des produits et des expériences uniques à nos clients à grande échelle», a déclaré Sally Gilligan, responsable de la stratégie de Gap Inc. «La vente de Janie et Jack et la transaction prévue d’Intermix démontre comment nous accordons la priorité à notre orientation stratégique et à nos ressources derrière la croissance et le potentiel d’Old Navy, de Gap, de Banana Republic et d’Athleta. »

Khajak Keledjian et son frère Haro ont cofondé Intermix et en 1993 ont ouvert la première boutique Intermix à New York sur la Cinquième Avenue inférieure. En plus de vouloir tirer profit de leur entreprise, les frères ont décidé de vendre leur entreprise à Gap Inc., attirés par l’impressionnante infrastructure de l’acheteur et sa capacité à soutenir et à fournir une échelle à ce qui était alors une entreprise en croissance avec cache.

Intermix vend des marques telles que Isabel Marant, Ulla Johnson, Christopher Esber, Alanui, Agolde, Acne et Nanushka, entre autres designers, et s’est distinguée par son assortiment, mélange de designers établis et émergents, et stylistes en magasin et en ligne. . Intermix a également été actif sur les médias sociaux, soutenant l’inscription des électeurs et d’autres causes.

Altamont, qui a indiqué avoir plus de 2,5 milliards de dollars en capital et plus de 20 investissements, a déclaré qu’un tiers du mix d’Intermix était exclusif. Dans les produits de consommation, ses participations comprennent Fox, Hybrid Apparel et Renegade Brands.

«Il s’agit d’une prochaine étape passionnante dans notre parcours chez Intermix pour devenir la principale entreprise omnicanale de mode boutique pour les femmes à la recherche d’une expérience de magasinage hautement organisée et personnalisée», a déclaré Jyothi Rao, PDG d’Intermix. «Altamont partage notre vision d’une croissance accélérée, d’une expérience client de premier ordre et d’une culture d’équipe entrepreneuriale. Nous entrons dans ce partenariat avec une grande dynamique, et avec l’investissement d’Altamont Capital Partners, Intermix sera sur le point de façonner l’avenir du commerce de détail multimarque.

Avec son achat d’Intermix, il est possible qu’Altamont voit une ouverture dans le commerce de luxe à la lumière de la disparition de Barneys New York, Jeffrey et une certaine réduction des effectifs du groupe Neiman Marcus. En outre, le trafic dans les magasins et les achats de mode ont augmenté ces dernières semaines, avec le déploiement des vaccinations contre le COVID-19 et les villes levant les restrictions sur la distanciation sociale et le port de masques faciaux.

Altamont a déclaré qu’il investissait dans des entreprises dotées de «modèles commerciaux solides offrant des opportunités de croissance considérable. Intermix est une plate-forme enviable dotée d’une forte identité de marque, d’un modèle commercial innovant et d’une base de clients très attractive. Altamont Capital Partners apporte une expérience considérable en partenariat avec des entreprises omnicanales du marché intermédiaire comme Intermix, en soutenant la direction et en fournissant des ressources pour les aider à croître et à réussir.

«Ce partenariat crée des opportunités pour Intermix de s’exécuter dans le cadre d’un plan à long terme de réussite et de croissance durables», a déclaré Keoni Schwartz, directeur général d’Altamont Capital Partners. «Alors que les événements et les rassemblements sociaux deviennent de plus en plus fréquents, Intermix est bien placé pour réémerger en tant que détaillant de mode omnicanal de premier plan et continuer à améliorer son offre et son service pour sa clientèle exceptionnelle. Nous sommes impatients d’appliquer notre expérience considérable avec d’autres exclusions pour soutenir l’équipe de direction et nous sommes ravis d’investir dans Intermix alors qu’ils continuent de construire un détaillant omnicanal indépendant et convaincant offrant une expérience client de premier ordre. »

BofA Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Gap Inc. dans le cadre de la transaction.