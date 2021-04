Gap propose des collections de lunettes en partenariat avec De Rigo – WWD

MILAN – Gap Inc. a signé son premier accord de licence pour la conception, la production et la distribution de montures optiques et de lunettes de soleil avec le fabricant italien De Rigo.

L’accord de licence pluriannuel implique un accord de distribution de lunettes de marque Gap pour hommes, femmes et enfants aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Brésil via le réseau de vente au détail et en gros de De Rigo et dans certains magasins Gap.

La première collecte dans le cadre de l’accord doit s’incliner en 2022.

Jusqu’à présent, Gap proposait occasionnellement des collections de lunettes développées et produites en interne, mais le nouvel accord est destiné à renforcer cette activité en phase avec la poussée du détaillant spécialisé basé à San Francisco vers un nouveau territoire de marchandises.

Comme indiqué l’année dernière, la société mère Gap Inc. a dévoilé un accord pluriannuel avec IMG pour étendre l’offre de ses marques à de nouveaux produits et catégories et attirer plus de consommateurs vers les labels de l’entreprise, tout en ouvrant de nouveaux canaux de distribution, y compris le commerce de gros.

«Le partenariat avec des titulaires de licence tels que De Rigo nous donne l’opportunité d’amplifier notre marque forte et pertinente à l’échelle mondiale et d’étendre sa portée à des clients du monde entier», a commenté Adrienne Gernand, vice-présidente senior de Gap Inc., alliances stratégiques et licences, franchise, mondial immobilier, développement de magasins.

«Avec une offre de produits orientée vers la mode à un prix abordable qui plaît à tous les consommateurs d’âges différents, Gap s’intègre parfaitement dans notre portefeuille et représente une étape importante pour De Rigo dans son plan de développement dans les Amériques», a déclaré Michele Aracri, directeur général de De Rigo Vision.

Le rapprochement avec le fabricant italien intervient quelques semaines après que le détaillant italien OVS a révélé un accord de franchise avec Gap Inc. pour proposer des produits Gap pour femmes, hommes, enfants et bébés sur son site Web et une sélection de produits Gap Kids dans des coins dédiés – tandis que le groupe américain recule en Europe, comme rapporté.

Fondée en 1978 à Longarone, en Italie, De Rigo sert de partenaire de licence pour un certain nombre de marques de mode internationales, notamment Blumarine, Carolina Herrera, Furla, Fila, Philipp Plein et Nina Ricci, entre autres.

L’accord avec Gap indique que la société se concentre sur le marché américain, comme l’a détaillé le vice-président exécutif Maurizio Dessolis dans une récente interview avec WWD.

À cette fin, De Rigo s’est récemment associé à la marque de bagages Tumi, avec un accent sur les États-Unis et l’Asie, et a ajouté Diff à sa liste de partenaires, développant un accord de distribution avec la marque américaine de lunettes de soleil destinées directement aux consommateurs. à faciliter son incursion dans la distribution en gros.

En 2016, De Rigo a acquis le distributeur Rem – désormais rebaptisé De Rigo Rem et basé à Los Angeles – pour renforcer sa présence en gros aux États-Unis.