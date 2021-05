Gap va lancer Home Collection sur Walmart.com – WWD

Gap lance sa collection pour la maison le mois prochain sur Walmart.com

Les détaillants ont dévoilé jeudi la nouvelle collection Gap Home, qui contiendra plus de 400 articles, notamment de la literie, des parures de fenêtres, des dessus de table et d’autres produits de décoration intérieure. Le lancement représente un partenariat pluriannuel important pour les entreprises ayant un potentiel de croissance, ont déclaré les parties.

La collection, qui devrait être mise en vente le 24 juin sur le site Web de Walmart, couvre une fourchette de prix d’environ 15 $ à 65 $ et comprend des produits fabriqués avec des matériaux tels que du coton biologique et des tissus recyclés, y compris du fil.

«Gap Home incarne le style américain moderne et optimiste de la marque qui comble les écarts entre les individus, les générations et les cultures», ont déclaré les entreprises dans un communiqué conjoint. «La collection de lancement est conçue avec la planète à l’esprit et comprend des matériaux de qualité comme le denim et le chambray avec des finitions uniques à un prix accessible à tous les clients.»

La collection semble également refléter un certain nombre de tendances croisées actuelles – une pandémie COVID-19 en cours qui a réorienté les acheteurs beaucoup plus vers leurs maisons; Les investissements constants de Walmart dans la construction de sa plate-forme numérique et son objectif de dépasser les 100 milliards de dollars de revenus du commerce électronique au cours des deux prochaines années; et la propre stratégie de Gap au cours de l’année écoulée pour pousser à l’octroi de licences et développer sa marque.

La collection sera disponible exclusivement sur Walmart.com, avec la possibilité que la collaboration s’étende au fil du temps pour inclure des produits vendus dans les magasins Walmart, ont déclaré les entreprises. Ils ont également déclaré que pour le moment, «les nouvelles collections saisonnières et spéciales de Gap Home tomberont tout au long de l’année» sur le site Web de Walmart.

«Je pense que c’est une première étape très forte pour nous, en termes de capacité à concrétiser notre idée d’un style signature intemporel, abordable et durable», a déclaré Anthony Soohoo, vice-président exécutif de Home chez Walmart, à WWD.

«Je pense que c’est la raison pour laquelle ce partenariat avait du sens: tirer parti de l’expertise de Gap en termes de livraison de styles américains intemporels et, pour nous, être en mesure de tirer parti de notre réseau et d’être en mesure de fournir cela à grande valeur pour nos clients», a-t-il déclaré. . «C’est notre première étape, et j’ai hâte de voir où cela va encore alors que nous renforçons notre partenariat dans les années à venir.»

Walmart a continué de consolider ses activités de commerce électronique tout au long de la pandémie en cours, rapportant que ses revenus de commerce électronique ont augmenté de 79% au cours de son exercice 2021. Dans ses récents résultats du premier trimestre pour l’exercice 2022, le détaillant a signalé son e- le commerce a continué de croître d’environ 37 pour cent, un chiffre qui, selon les analystes, indique la force du détaillant dans le domaine en ligne, même lorsque les acheteurs retournent dans les magasins en personne.

Soohoo a déclaré que la société continuerait d’identifier de nouveaux domaines de demande des consommateurs, car elle considère le potentiel de poursuivre des partenariats avec d’autres marques et détaillants.

«Lorsque vous pensez à la maison en ce moment, c’est le centre d’attention, où, à la sortie de la pandémie, nous avons beaucoup appris sur l’utilité de cet espace domestique», a-t-il déclaré.

«Ainsi, en y réfléchissant, nous nous adapterons et servirons toujours nos clients de la meilleure façon possible», a-t-il ajouté. «Si cela signifie amener plus de marques, créer plus de partenariats, nous sommes certainement ouverts à cela.»

Pour Gap, le lancement marque une autre étape importante dans sa stratégie globale visant à développer sa marque et à répondre aux besoins changeants des produits alors que la pandémie a changé le mode de vie des acheteurs, a déclaré Mark Breitbard, président et chef de la direction de Gap Global.

«Il est clair que notre client a un appétit pour d’autres extensions de notre part», a-t-il déclaré à WWD.

“[Walmart] a une expérience incroyable dans l’espace domestique, et ils ont apporté un tas d’améliorations et de mises à niveau sur Walmart.com et toute l’expérience de celui-ci », a-t-il déclaré. «Nous pensions juste que le lancement de Gap home avec un détaillant à la maison éprouvé comme Walmart avait beaucoup de sens pour nous.»

Le lancement fait également progresser une stratégie dans laquelle Gap s’est lancée récemment pour créer une entreprise de licences. L’année dernière, le détaillant de vêtements a annoncé un partenariat avec la société de licence IMG, dans le but de cultiver un partenaire pour aider le détaillant à naviguer dans le monde des licences, l’aider à négocier des accords et à trouver des titulaires de licences, a déclaré Breitbard.

Avec Gap Home, Gap supervise le côté créatif du processus et octroie des licences aux produits des fabricants d’articles ménagers, puis les vend sur Walmart.com.

«Les licences ont un modèle économique différent du reste de notre activité, qui est évidemment la vente au détail verticale», a déclaré Breitbard.

«Et donc, avec le modèle de licence, c’est capital léger», a-t-il déclaré. «Et nous pensons qu’au fur et à mesure que nous développons le volet licences de l’entreprise, ce sera également une source de revenus plus prévisible.»

«L’une des grandes choses à noter est qu’il s’agit d’un partenariat pluriannuel, et ce n’est pas une petite collaboration où nous abandonnons les styles et attendons d’être fait», a-t-il ajouté. «C’est nous qui essayons de créer une entreprise ici.»