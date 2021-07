GapKids révèle la campagne individuelle de retour à l’école – WWD

GapKids lancera mardi sa campagne de retour à l’école mettant en vedette “The Dope Educator”, David Jamison, un enseignant de Memphis, Tenn.

La campagne, qui se termine mardi et se poursuit jusqu’au 22 août, capture le lien entre Jamison et ses élèves de cinquième année de l’école primaire Hickory Ridge qui représentent Individuals, le collectif de Gap de changemakers à travers les générations.

Jamison a attiré l’attention de Gap après avoir fait l’actualité nationale en 2019 pour les poignées de main personnalisées qu’il effectue avec ses étudiants chaque matin. Bien qu’adapté pour être non tactile en 2020, l’excitation et le battage médiatique restent les mêmes. Au cours de sa carrière, il a mémorisé plus de 200 poignées de main distinctes, renforçant les étudiants comme des « individus » importants.

Jamison a décidé de devenir éducateur après que sa propre expérience sans qu’aucun éducateur masculin noir lui ait appris que la représentation à l’école est importante.

“Quand j’étais enfant, j’avais toujours des problèmes à l’école”, a déclaré Jamison. « J’ai réalisé qu’une partie de la raison est que je n’avais pas d’enseignants qui me ressemblaient ; Je n’avais personne avec qui je pouvais m’identifier. Lorsque j’ai décidé de devenir enseignante, non seulement je me suis sentie appelée à aider à changer la représentation dans l’éducation, mais aussi à être un modèle dont les enfants ont besoin. Les expériences en éducation de la petite enfance façonnent qui nous sommes le reste de notre vie. Je suis honoré de jouer un rôle dans la vie de mes élèves et nos poignées de main ne sont qu’une petite partie du changement que j’espère créer. C’est notre travail en tant que communauté de nourrir tous les enfants afin qu’ils puissent s’épanouir et atteindre leur plus grand potentiel.

Mary Alderete, responsable mondiale du marketing Gap, a déclaré : « L’approche de Jamison en matière d’enseignement et d’engagement envers ses étudiants en tant qu’individus est inspirante et réconfortante. Il est à parts égales un champion et un modèle, plus significatif lorsque de nombreux élèves retournent en classe physique pour la première fois depuis plus d’un an. L’une de ses élèves nous a dit qu’elle aimait être dans sa classe parce qu’elle pouvait être elle-même et c’est l’essence même de GapKids : être une personne fidèle à soi-même, encourageant les autres, inculquant l’empathie et l’optimisme, et être le changement dont ce monde a besoin. “

Pour la campagne, Jamison a sélectionné 20 étudiants pour représenter l’école. Les parents ont donné leur autorisation et ils ont tourné la campagne à l’école primaire Hickory Ridge pendant un week-end à la fin du mois de mai. Les étudiants ont été récompensés pour leur participation. Ils ont adhéré à tous les protocoles COVID-19 tels que les tests sur place tous les jours, tout le monde portait des masques et les enfants n’enlevaient leurs masques que lorsqu’ils étaient devant la caméra. Les enfants ont pu voir comment fonctionnaient les coiffeurs, les maquilleurs et les caméras et s’imprégnaient de tout, a déclaré Alderete.

La campagne a été photographiée par la photographe noire Melodie McDaniel et filmée en collaboration avec le directeur créatif de Gap Global, Len Peltier. La bande-son est réglée sur des mantras quotidiens de la classe de Jamison. Il y a des phrases comme : « Qui sommes-nous ? Nous sommes les Rockets ! Les Rockets sont respectueux et responsables, optimistes, collégiaux, bien informés, engagés avec enthousiasme, dignes de confiance, en quête de succès.

GapKids dévoilera aujourd’hui une image mettant en vedette la création de la campagne sur les terrains de l’école. L’image sera dévoilée avec un rassemblement d’encouragement et une séance de photos en personne avec Jamison et ses étudiants. Il y aura également un panneau d’affichage à Times Square du mardi au 19 août. La campagne sera également présentée dans les vitrines des magasins dans l’ensemble du parc de magasins.

De plus, Gap a fait don de centaines de pièces d’uniformes scolaires (et de sweats à capuche avec logo Gap) pour soutenir les élèves et les familles de l’école élémentaire Hickory Ridge. Lancé dans le cadre d’un partenariat continu avec Harlem’s Fashion Row, Gap verse 510 000 $ aux collèges et universités historiquement noirs dans le cadre d’un programme appelé « Closing the Gap » pour financer 21 étudiants dans leurs départements de mode. Il s’agit du plus gros don fait à HBCU par un grand détaillant. Ce financement sera réparti entre 21 bourses allant de 10 000 $ à 100 000 $.

La campagne GapKids se déroulera sur les canaux de médias traditionnels et sociaux appartenant à Gap, couvrant la télévision, la vidéo en streaming, les réseaux sociaux, les mobiles et les panneaux d’affichage.

Quant à l’activité actuelle de GapKids, Alderete l’a qualifiée de “géniale” et a déclaré qu’il s’agissait de la rentrée la plus attendue de tous les temps. Elle a dit que le molleton et l’actif sont solides et que le denim commence à revenir.

Elle a noté que chaque étudiant a pu choisir ses propres tenues dans toute la gamme pour le tournage de la campagne, et qu’ils l’ont tous stylé à leur manière. Un garçon a choisi un bob et une fille a choisi une chemise camo et des leggings roses. « J’ai été tellement impressionné par la confiance qu’ils avaient dans leur style personnel. Ce que vous verrez, c’est une fille avec une robe et une veste de camionneur par-dessus. Vous verrez que la façon dont ils le composent est un mélange de toutes nos catégories », a-t-elle déclaré.

