Garamendi appelle le secteur public à se conformer aux lois avant la réforme du travail

11/05/2021 à 21:29 CET

PE

Le président du CEOE, Antonio Garamendi, a demandé ce vendredi dans la ville de Palencia de Carrión de los Condes que le secteur public « faites vos devoirs » et s’adapter à des lois comme le télétravail avant de « bousculer » la réforme du travail, tout en rappelant que ce secteur présente un taux d’intérim de « 32 % », dix points de plus que les entreprises privées.

Garamendi a insisté pour que le gouvernement « se clarifie et dise ensuite ce qu’il veut faire avec la réforme du travail » parce que le secteur qu’il représente « fait des pactes sans arrêt depuis plus de 40 ans ».

« Nous devons dépolitiser les enjeux, nous ne sommes pas dans la politique électorale ou partisane. Nous allons continuer à nous asseoir à la table et nous allons parler, mais d’un point de vue professionnel et nous voulons que les gens rejoignent le travail », a-t-il déclaré. stressé.

Le président des hommes d’affaires en Espagne a déclaré que l’Europe dit de mieux parler de temporalité et comment trouver de l’espace pour les jeunes, mais dans tous les domaines. « C’est quelque chose de plus profond qu’une bataille politique ou un trophée politique », a-t-il ajouté.

Ainsi, il a indiqué qu’ils continuaient à travailler avec les papiers d’il y a un mois et qu’ils continueraient à le faire pour aller de l’avant, car même s’ils n’ont pas de vote ils ont la liberté de dire ce qu’ils veulent. « Qu’ils nous le disent et le clarifient, et que le RAE me dise ce qu’est une révision, une abrogation, une modification ou une amélioration », a-t-il déclaré.

« Nous avons la liberté de dire non et le gouvernement et le Parlement ont la légitimité de faire ce qu’ils veulent. Nous n’avons pas de droit de veto mais nous devons dire que ce n’est pas bon pour le pays, même si nous pouvons nous tromper », a souligné.

Temporalité

Antonio Garamendi a déclaré qu’en outre, lorsqu’il este parle de la temporalité dans les entreprises privées, s’élève à 22%, alors que dans le secteur public, c’est « 10 points de plus ».

Ainsi, il a évoqué le fait que le secteur privé s’est conformé, par exemple, à la loi sur le télétravail et que dans le secteur public on ne sait pas encore « s’ils l’ont fait ou non ». « Nous parlons d’entreprises privées mais nous voulons que le public fasse ses devoirs », a-t-il conclu.

Le président de CEOE, Antonio Garamendi, accompagné des présidents de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, et CEOE Empresas de Palencia, José Ignacio Carrasco, a visité les églises de Santa María et Santiago dans la municipalité de Carrión, l’un des lieux des âges des hommes, puis il a rencontré des hommes d’affaires de Palencia dans le cadre du projet « The Way of Business 2021 ».