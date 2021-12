Garantie de dépôt de Rs 5 Lakh : désormais obligatoire pour les banques de retourner de l’argent dans les 3 mois, selon le PM

Image représentative

Au cours des derniers jours, plus d’un lakh de déposants ont récupéré leur argent qui était resté bloqué dans les banques pendant des années. Ce montant est supérieur à 1 300 crore de roupies, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi aujourd’hui (12 décembre 2021) lors d’un événement à New Delhi.

Adressant une fonction sur « Les déposants d’abord: Paiement d’assurance-dépôt garanti limité dans le temps jusqu’à Rs. 5 Lakh », a déclaré le Premier ministre Modi aujourd’hui est un jour très important pour le secteur bancaire et des millions de titulaires de comptes bancaires du pays, car ce jour témoigne de la résolution d’un gros problème qui durait depuis des décennies.

Le Premier ministre Modi a ajouté que le système d’assurance pour les déposants bancaires avait vu le jour dans les années 60 en Inde. Auparavant, sur le montant déposé à la banque, seul le montant jusqu’à Rs 50 000 était garanti. Ensuite, il a été augmenté à Rs 1 lakh. C’est-à-dire que si la banque coulait, les déposants avaient une provision pour obtenir seulement jusqu’à Rs 1 lakh. Il n’y avait aucune limite de temps pour le versement de cet argent.

« Comprenant la préoccupation des pauvres, comprenant la préoccupation de la classe moyenne, nous avons augmenté ce montant à Rs 5 lakh », a déclaré le Premier ministre Modi.

Un autre problème a été résolu en modifiant la loi. «Auparavant, là où il n’y avait pas de délai de remboursement, maintenant notre gouvernement l’a rendu obligatoire dans les 90 jours, c’est-à-dire 3 mois. C’est-à-dire que même en cas de naufrage bancaire, les déposants récupéreront leur argent dans les 90 jours », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également déclaré que les banques jouent un rôle majeur dans la prospérité du pays. Et pour la prospérité des banques, il est tout aussi important que l’argent des déposants soit en sécurité. « Si nous voulons sauver la banque, alors les déposants doivent être protégés », a-t-il déclaré.

L’assurance-dépôts couvre tous les dépôts tels que les dépôts d’épargne, les dépôts fixes, courants, récurrents, etc. dans toutes les banques commerciales opérant en Inde. Les dépôts dans les banques coopératives d’État, centrales et primaires, opérant dans les États/territoires de l’Union sont également couverts. Dans le cadre d’une réforme novatrice, la couverture de l’assurance-dépôts des banques a été augmentée de Rs. 1 lakh à Rs. 5 lakh.

Selon une déclaration du PMO, avec une couverture d’assurance-dépôts de Rs. 5 lakh par déposant par banque, le nombre de comptes entièrement protégés à la fin de l’exercice précédent représentait 98,1% du nombre total de comptes, par rapport à la référence internationale de 80%.

La première tranche des paiements intermédiaires a été libérée récemment par la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit, contre les réclamations reçues des déposants de 16 banques coopératives urbaines qui sont soumises à des restrictions par la RBI. Un paiement de plus de 1 300 crore de roupies a été effectué sur des comptes bancaires alternatifs de plus d’un lakh de déposants contre leurs réclamations, selon le communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.