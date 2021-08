Garantie de prix, subvention plus élevée des intrants parmi les aides prévues aux producteurs de palmiers à huile

in

Les milliers de crores que nous (payons) à l’étranger pour acheter des huiles comestibles devraient être donnés aux agriculteurs du pays.

Par Prabhudatta Mishra

Le gouvernement peut garantir un prix de récolte fixe aux agriculteurs pour les motiver à se lancer dans une plantation de palmiers à huile dans le cadre de la mission d’huile comestible qui sera bientôt lancée. La mission sera probablement mise en œuvre au cours des cinq prochaines années, entraînant des investissements de 11 000 crores de roupies dans «l’écosystème de l’huile de cuisson».

Actuellement, les producteurs de palmiers à huile sont remboursés à 100 % de l’utilisation des engrais pendant la période de gestation de 4 à 5 ans jusqu’à ce que les fruits commencent à porter, en plus du matériel de plantation à des taux subventionnés. Le gouvernement envisage d’étendre l’aide pour couvrir certains autres coûts que les agriculteurs encourent pour entretenir la plantation et l’aide pourrait être directement transférée sur leurs comptes bancaires dans le cadre du transfert direct de bénéfices (DBT), ont indiqué des sources.

En outre, il est prévu de fournir un prix garanti aux agriculteurs qui sera fixé à 150% des coûts de production du palmier à huile, sur le même modèle de prix de soutien minimum fixé pour 21 cultures kharif et rabi, ont indiqué des sources. Cependant, le gouvernement devra verser des subventions au cas où les transformateurs ne seraient pas en mesure de payer ce prix garanti en raison d’une moindre réalisation de l’huile de palme sur le marché, ont indiqué les sources.

“Actuellement, il existe une formule fixée par la Commission des coûts et des prix agricoles (CACP) à laquelle les transformateurs adhèrent pour arriver au prix à la ferme des fruits du palmier à huile”, a déclaré un responsable de l’industrie. La formule prend en compte les prix du marché intérieur de l’huile de palme ainsi que le taux de récupération, a ajouté le responsable.

À moins que le Centre ne promulgue une législation comme dans le cas de la canne à sucre, en vertu de laquelle les sucreries sont tenues de payer le prix fixé par le gouvernement, il peut être difficile de motiver les agriculteurs car ils doivent vendre à l’usine de transformation la plus proche dans les 24 heures suivant la cueillette fruits, selon les experts. Le retard dans le traitement réduira le taux de récupération (teneur en huile dans le fruit), ont-ils ajouté. Le palmier à huile étant une culture à longue gestation, une vision et un plan politique à long terme sont essentiels pour attirer les investissements de l’industrie.

La décision de lancer une mission d’huile comestible intervient au milieu d’exemples répétés au cours de décennies de flambée des prix des huiles comestibles alimentant l’inflation alimentaire et d’importations élevées de ces articles mettant à rude épreuve le compte courant du pays.

La dépendance des importations vis-à-vis des huiles comestibles peut atteindre 60%, la facture des importations oscillant autour de 75 000 crores de roupies par an. Les importations d’huiles comestibles devraient augmenter de 65% sur un an pour atteindre 17 milliards de dollars au cours de l’année pétrolière 2020-21 (novembre-octobre) en raison d’une flambée des prix mondiaux. Le gouvernement s’approprie plus d’un tiers de la valeur des importations par le biais de taxes à l’importation élevées sur les huiles comestibles, qui varient actuellement de 30 à 49,5%.

Le palmier à huile est actuellement cultivé dans 12 États – Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Tamil Nadu et Telangana sur environ 4 lakh hectares, selon l’Oil Palm Developers and Processors Association ( OPDPA). L’expansion de la superficie est très faible jusqu’à présent – ​​environ 13 000 à 15 000 hectares ajoutés chaque année au cours des trois dernières années.

« Les milliers de crores que nous (payons) à l’étranger pour acheter des huiles comestibles devraient être donnés aux agriculteurs du pays. Il existe toutes les possibilités d’augmenter la culture du palmier à huile en Inde, en particulier dans le nord-est et les îles Andaman-Nicobar », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi le 9 août. Parallèlement à la culture du palmier à huile, la culture d’autres cultures oléagineuses traditionnelles serait également stimulée. dans le cadre de la mission proposée, avait déclaré Modi.

Le pays a un potentiel d’environ 20 lakhs d’hectares de palmiers à huile, mais une autre zone de 8 à 10 lakhs d’hectares peut y être ajoutée au cours des cinq prochaines années avec la bonne impulsion politique du gouvernement, a déclaré à FE Sanjay Goenka, président de l’OPDPA. Une synergie et une synchronisation complètes sont nécessaires entre les États et le Centre, a-t-il ajouté.

