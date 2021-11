Garantie MSP, compensation Rs 1 crore et plus: Varun Gandhi énumère quatre demandes dans une lettre au PM Modi

Varun Gandhi a demandé au Premier ministre Modi d’accepter la demande des agriculteurs d’une garantie légale du MSP pour leurs récoltes et a également demandé des poursuites contre le ministre de l’Union Ajay Mishra pour les violences à Lakhimpur Kheri.

Le député du BJP Varun Gandhi, qui a récemment critiqué les politiques du Centre, a présenté quatre grandes demandes dans une lettre en ligne au Premier ministre Narendra Modi, un jour après que ce dernier a fait l’annonce surprise de l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses.

Gandhi a demandé au Premier ministre Modi d’accepter la demande des agriculteurs d’une garantie légale du MSP pour leurs récoltes et a également demandé des poursuites contre le ministre de l’Union Ajay Mishra pour les violences à Lakhimpur Kheri. Il a également déclaré que tant que cette demande des agriculteurs ne sera pas satisfaite, leur mouvement ne prendra pas fin.

L’annonce du retrait des lois litigieuses a été accueillie avec méfiance par les dirigeants des syndicats d’agriculteurs à la tête de l’agitation, mais ils ont déclaré que les manifestations se poursuivront jusqu’à ce que les mesures soient abrogées par le Parlement et que le prix de soutien minimum (MSP) pour les cultures obtienne une garantie légale.

Gandhi a remercié Modi pour sa « générosité » en annonçant la décision d’abroger les trois lois agricoles, mais a ajouté que « plus de 700 frères et sœurs agriculteurs ont été martyrisés dans ce mouvement », alors qu’ils manifestaient pacifiquement dans des conditions extrêmement difficiles et hostiles.

« Si cette décision avait été prise plus tôt, des vies innocentes n’auraient pas été perdues », a-t-il déclaré. Dans sa lettre publiée sur Twitter, Gandhi a souligné la nécessité d’accepter la demande des agriculteurs pour une garantie légale de MSP.

« Ce mouvement ne prendra pas fin sans la résolution de cette demande et il y aura une colère généralisée parmi eux, qui continuera à émerger sous une forme ou une autre. Par conséquent, il est très important que les agriculteurs obtiennent la garantie légale du MSP pour leurs récoltes », a-t-il écrit.

Le chef du BJP a déclaré que la liaison juridique sur le MSP offrirait une couverture de sécurité économique importante aux agriculteurs et autonomiserait les petits agriculteurs marginaux. « Mon humble demande est que le gouvernement accepte immédiatement cette demande dans l’intérêt de notre nation », a déclaré Gandhi dans sa lettre au Premier ministre. Il a déclaré que le MSP devrait également être basé sur la formule C2 + 50 pour cent de la Commission des coûts et des prix agricoles.

Décrivant les violences du 3 octobre à Lakhimpur Kheri, au cours desquelles des agriculteurs figuraient parmi huit personnes tuées, comme déchirante et comme une « atteinte à notre démocratie », Gandhi a déclaré : « … Je vous demande que des mesures suffisamment strictes soient prises contre le ministre de l’Union qui a été lié à cet incident, afin qu’il y ait une enquête équitable.

Le député du BJP Gandhi a fait la demande au Premier ministre sans prendre le nom de Mishra. Il a également affirmé que l’incident de Lakhimpur était le résultat de l’atmosphère conflictuelle créée contre le mouvement des agriculteurs par les déclarations provocatrices de nombreux dirigeants occupant des postes de direction. Gandhi a également exigé qu’une compensation de 1 crore de roupies soit versée aux agriculteurs « martyrisés » dans ce mouvement contre les lois et que tous les FIR « faux à motivation politique » contre les agriculteurs protestataires soient annulés.

En conclusion de sa lettre, Gandhi a déclaré que les agriculteurs s’attendent à ce que leurs demandes soient résolues de manière opportune et sensible et a affirmé que la démocratie repose sur la constitutionnalité, le discours et l’empathie.

