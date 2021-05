Garantissez la sécurité de vos enfants avec ces conseils d’investissement simples

Voici quelques décisions d’investissement cruciales qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme;

En tant que parents, nous voulons donner à nos enfants le meilleur de ce que le monde a à offrir – que ce soit la nourriture, l’éducation, les vêtements ou les divertissements. Bien que le parcours puisse être différent pour chaque parent, l’objectif visant à assurer la vie de leur enfant reste cohérent. Ainsi, entre autres, l’indépendance financière est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vous-même et à votre enfant.

Voici quelques décisions d’investissement cruciales qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme;

Priorisez vos objectifs financiers

Assurez-vous d’identifier vos objectifs à court et à long terme avant de les planifier. Par exemple, les études supérieures ou le mariage sont des objectifs à long terme, tandis que les objectifs à court terme peuvent être la fête / cadeau du 18e anniversaire de votre enfant, des vacances à l’étranger ou même un gadget électronique coûteux.

Par conséquent, pratiquez la discipline financière et commencez à épargner une partie de votre salaire pour atteindre ces objectifs. Pour les objectifs à court terme, vous pouvez investir dans un plan d’endettement ou dans un plan hybride d’un fonds commun de placement. Pour des objectifs à long terme, vous pouvez investir dans un plan d’investissement systématique (SIP) d’une compagnie d’assurance (ULIP) pour atteindre les objectifs financiers de vos enfants. Une autre option consiste à investir dans des fonds communs de placement. Grâce à la puissance de la capitalisation, il crée un bon corpus pour l’entreprise investie en investissant dans des fonds axés sur les actions à long terme. En outre, on peut examiner les investissements du PPF pour atteindre les objectifs de l’enseignement supérieur en investissant tôt.

Investissez aujourd’hui pour un avenir meilleur

En tant que parent, vous vous assurez d’être toujours là pour subvenir aux besoins de vos enfants. Cependant, la vie est imprévisible et compte tenu de la fragilité de la vie humaine dans la pandémie actuelle et même autrement, il est sage de prendre une police d’assurance temporaire pour la sécurité financière en cas de malheur. Le montant de l’assurance dépend du revenu de la vie assurée et des besoins financiers de la famille. Assurez-vous d’acheter une couverture pour les prêts que vous avez contractés afin que les enfants / héritiers ne soient pas accablés.

Dites oui à l’assurance maladie

La pandémie a également mis en évidence l’importance de l’assurance maladie. Il est essentiel d’avoir une couverture santé de base pour vous et vos proches. Vous pouvez opter pour un plan flottant familial qui fournira une couverture à tous les membres de la famille. Si vous êtes confronté à une maladie, vous n’aurez pas à vous soucier des finances à la dernière minute.

Investissement pour votre fille

Les parents de jeunes filles peuvent investir dans le Sukanya Samriddhi Yojana, un petit système de dépôt d’épargne pour les filles. Il bénéficie également d’un avantage fiscal maximal de Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les intérêts courus et le montant à l’échéance sont exonérés d’impôt. Ce programme d’investissement est disponible pour 2 filles dans une famille avec un investissement allant jusqu’à Rs 1,5 lakhs par an. pendant 15 ans. La fillette ne doit pas avoir plus de 10 ans au moment de l’ouverture du compte.

La règle d’or

Les parents investissent souvent dans l’or pour le mariage de leurs enfants – l’investissement dans les obligations souveraines en or est une meilleure option que de gagner des intérêts et il n’y a aucun coût de stockage. Contrairement aux bijoux en or physiques qui nécessitent des frais de location de casier en plus d’autres problèmes de sécurité et des frais de fabrication supplémentaires. Les obligations souveraines en or sont disponibles sous forme de Demat et présentent également des avantages fiscaux.

La connaissance est le pouvoir

Le Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram a été introduit pour fournir des prêts éducatifs aux étudiants. Un portail de prêts éducatifs, Vidya Lakshmi, offre aux étudiants un guichet unique pour accéder aux informations sur les divers programmes de prêts proposés par les banques. Ils peuvent soumettre des demandes de prêts d’études. Le Département des services financiers a rendu obligatoire pour toutes les banques d’accepter les demandes de prêts d’études uniquement via le portail Vidya Lakshmi.

Épargner dans une tirelire

Il faut aussi inculquer à l’enfant l’importance de l’épargne et donc inciter les enfants à y parvenir. En épargnant une partie de l’argent de poche et en investissant le même – leur donne des leçons en matière de création de richesse et d’investissement. La même chose peut être commencée avec de petits montants investis dans le compte d’épargne / dépôt fixe au nom de l’enfant – il / elle aura également un sentiment de fierté à posséder le compte.

De plus, en imbibant certains des trucs et astuces suivants, vous pouvez assurer la sécurité financière de votre enfant:

Gardez toujours de côté au moins 10% de vos économies pour les besoins de votre enfant (en particulier ceux à court terme – frais de scolarité supplémentaires / courts voyages, etc.) qui ne perturberont pas votre budget Gardez des investissements séparés à des fins à long et à court terme qui doivent être surveillés séparément. Le fonds ne doit pas être touché et la contribution doit être apportée régulièrement Ne pas être perturbé par les krachs de marché / les rendements négatifs car les rendements sur une longue période sont généralement attractifs Diversifiez toujours votre épargne dans différentes En même temps, les rendements sont couverts contre l’inflation Encouragez les enfants à économiser de l’argent et aidez-les à gérer leurs comptes bancaires pour les sensibiliser financièrement. Se familiariser avec l’épargne financière à un jeune âge jettera les bases d’une solide connaissance financière qui les aidera dans leur vie à venir.

par le Dr Poonam Tandon, Directeur des investissements, Inde

